FELICI: "Presunzione dei dirigenti basata sul nulla" - PRUZZO: "Serve un'invenzione di Fonseca" - DI GIOVAMBATTISTA: "Anche il tecnico è in confusione"

La sconfitta contro il Bologna apre la crisi in casa Roma, attesa ora dalla scontro con l'Atalanta, cruciale per la lotta Champions. "Vedo una squadra in netta difficoltà, portare a casa un risultato positivo sarà difficilissimo. La bella prestazione del derby era stata solo un'illusione", afferma Roberto Pruzzo. "Se la Roma dovesse perdere a Bergamo la lotta Champions sarebbe definitivamente conclusa", fa eco Ilario Di Giovambattista.

"La partita con l'Atalanta arriva nel momento peggiore dall'inizio del campionato", il punto di Furio Focolari. "La reazione ci deve essere", spera Giovanni Parisi.

La Roma con i due pareggi nei derby ha tolto alla Lazio i punti giusti per superare la Juventus. L’attuale dirigenza ha giallorossa perso appeal e autorevolezza dopo gli ultimi risultati. Anche Fonseca, che fino ad ora aveva sempre idee molto chiare, mi sembra entrato un po' in confusione. Se la Roma dovesse perdere a Bergamo la lotta Champions sarebbe definitivamente conclusa (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma nelle ultime due gare avrebbe potuto subire più di dieci gol. Fonseca deve dare un segnale importante cambiando modulo e alcuni dei titolari. Serve un segnale eclatante. La Roma attualmente ha solo un punto in più rispetto all'anno scorso (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Contro l'Atalanta per la Roma sarà una gara difficilissima. Vedo una squadra in netta difficoltà, portare a casa un risultato positivo sarà difficilissimo. La bella prestazione del derby era stata solo un'illusione. Serve assolutamente un'alternativa a Dzeko, servirebbe un'invenzione di Fonseca (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Dzeko non azzecca nemmeno più i passaggi, non tira quasi mai. Se questo è il centravanti della Roma allora la lotta Champions è già andata...Sento dire da tutti che Dzeko è un campione, ma attualmente segnano più Caputo e Lapadula (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Nel momento più negativo della stagione bisogna cercare un minimo di positività, anche se è veramente complicato. La Roma ha dimostrato di saper giocare a calcio e di saper reagire anche a momenti difficili. La reazione ci deve essere (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non credo sia Dzeko il vero problema della Roma, sono ben altri. La partita con l'Atalanta arriva nel momento peggiore dall'inizio del campionato. I giallorossi hanno subito tantissimo contro squadre medie come Sassuolo e Bologna, figuriamoci a Bergamo...L'unico segnale positivo arriva dagli ultimi due risultati dei nerazzurri in casa, ma in questo caso si tratta di uno scontro diretto, difficilmente l'Atalanta sbaglierà l'approccio. Gente come Under, che gioca una gara sì e diciotto no, non deve più giocare (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La fotografia della Roma è che a spiegare il momento difficile del club non sono Fienga, Petrachi, Baldissoni né tantomeno Pallotta. A parlare è Paul Rogers... Mercato furbo? Quando c’è da spendere soldi io questa furbizia non la vedo. Eriksen è stato pagato 10 milioni in meno di Pau Lopez. E’ furbo non stabilire un prezzo per il riscatto di Smalling quando lo prendi in prestito? (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5 – Te La Do Io Tokyo)

L’unico motivo di preoccupazione di Pallotta è stato in relazione al valore della Roma, che dopo tutte queste sconfitte rischia di deprezzarsi. Petrachi è l’ultima dimostrazione della presunzione assoluta basata sul nulla di tutti i dirigenti della Roma: atteggiamento che a Trigoria c’è da 10 anni. Oggi questa Roma ha un solo punto in più rispetto ad un anno fa, quando sulla panchina c’era Di Francesco (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5 – Te La Do Io Tokyo)