BALZANI: "Venire a Roma in questa situazione è stata una scelta incauta per Fonseca" - AGRESTI: "Penso che Friedkin cambierà molto a livello societario"

Alla vigilia di Roma-Bologna, fanno discutere le posizioni di Petrachi e Fonseca. "Penso che il nuovo presidente possa continuare con Fonseca ma sul resto dell'assetto societario voglia incidere parecchio" dice Stefano Agresti. "Anche Conte qui troverebbe grandissime difficoltà, accettare la panchina della Roma in queste condizioni è stata una scelta incauta per Fonseca" dice Francesco Balzani.

"Petrachi? Sono tutti sotto esame, dipende dai risultati. Se la Roma per il secondo anno consecutivo non centrasse la Champions sarebbe abbastanza grave", la riflessione di Ilario Di Giovambattista.

Baldissoni è stato un uomo forte della gestione Pallotta, che nell’ultimo periodo ha anche perso un po’di terreno in termini di importanza. Mi stupirei a vederlo ancora nella Roma di Friedkin. Penso che il nuovo presidente possa continuare con Fonseca ma sul resto dell'assetto societario voglia incidere parecchio. Roma-Bologna? Mi aspetto che i giallorossi vincano la partita ma se i rossoblù ci mettono la testa hanno le caratteristiche per creare problemi, soprattutto se nel giro di mezz’ora la partita non si mette sul binario giusto per gli uomini di Fonseca (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5 – – Radio Radio Mattino Sport & News)

Va detto anche che Petrachi ha lavorato con disponibilità non eccelse, non era semplice. Poi è ovvio che quando c’è un cambio di proprietà tutti si aspettano novità, perché ogni proprietario si porta i suoi uomini. Una via di mezzo tra la Roma vista con il Sassuolo e quella che ha pareggiato la Lazio basterebbe a battere il Bologna (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5 – Radio Radio Mattino Sport & News)

Sabatini è entrato spesso nello spogliatoio, come Monchi: il problema è che a Roma i direttori sportivi hanno troppa importanza. Tra le virtù di Fonseca ci metto anche quella di dover difendere la squadra e il proprio operato, faccio un grande applauso al portoghese che, straniero, non può parlare col presidente, non può relazionarsi col direttore generale e ora difendersi dal direttore sportivo. Anche Conte qui troverebbe grandissime difficoltà, accettare la panchina della Roma in queste condizioni è stata una scelta incauta per Fonseca (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Quando c’è un cambio di proprietà, inevitabilmente, c’è un vuoto di potere: tutti cominciano a pensare se faranno parte del nuovo corso e questa deconcentrazione viene annusata dai giocatori. Secondo me l’impatto sulla squadra c’è ed è pure notevole. Più che interrogarmi su come potranno andare avanti Fonseca e Petrachi, ma il ds ha dimostrato di essere un dirigente da Roma? Come fa a rimanere qua? (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non è scontato che Baldissoni lasci la società. Vediamo come finisce la vicenda stadio. Credo che Fonseca abbia molto credito, ma avrebbe lo stesso credito se a fine anno non centrasse la Champions? Petrachi? Sono tutti sotto esame, dipende dai risultati. Se la Roma per il secondo anno consecutivo non centrasse la Champions sarebbe abbastanza grave. Un cordone che sicuramente si spezza è quello con Franco Baldini (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5 – Radio Radio Mattino Sport & News)