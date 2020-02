AUSTINI: "Fonseca meno padrone della situazione" - RENGA: "Perchè far entrare due ragazzini e non Perotti e Pastore?"

All'indomani della debacle della Roma nella sfida di campionato al Mapei Stadium contro il Sassuolo, le discussioni radiofoniche della Capitale vertono chiaramente sulla pessima prestazione degli uomini di Fonseca, che al 26' del primo tempo erano già sotto di 3 reti.

"La Roma distrugge tutte le sue risorse migliori", secondo Federico Nisii. Roberto Renga si concentra sulle responsabilità dell'allenatore: "Il tecnico ha assistito allo scempio tecnico-tattico di ieri quasi senza reagire".

Preoccupato Alessandro Austini: "Ho visto un Fonseca un po'meno padrone della situazione"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Ieri ho visto un Fonseca un po' meno padrone della situazione. La scena di Dzeko che gli dice che non deve protestare non mi piace. Non deve essere un giocatore ad avvertire l'allenatore. Vorrei capire anche le sostituzioni. È chiaro che Fonseca abbia voluto far giocare i nuovi arrivati, ma lasciare in panchina i vari Kolarov, Pastore, Perotti e Kalinic è una scelta. È possibile che questi ragazzi dopo tre giorni siano già meglio dei presenti? (ALESSANRO AUSTINI, Tele Radio Stereo 92.7)

Quello del 2020 è un Mancini diverso. Il voto della partita di ieri sarebbe stato 3. È responsabile di tutti i gol, di tre in modo diretto. È il simbolo della capacità della Roma di essere una centrifuga implacabile che distrugge tutte le sue risorse migliori. Sono terrorizzato di vedere Fonseca inghiottito da questo triangolo delle Bermuda. (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo 92.7)

Il derby ci ha dato una risposta falsa sulla Roma. Quello che non capisco è perché Fonseca sia rimasto così sorpreso da questa sconfitta: se non lo sa lui chi lo deve sapere? Il tecnico ieri ha assistito a quello scempio tecnico-tattico del primo tempo quasi senza reagire. Non capisco neanche perchè fare entrare i due ragazzini nuovi anziché Perotti e Pastore (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5, Il calcio è servito)

La colpa principale è dei calciatori, poi di Petrachi: non ha saputo rinforzare una squadra a detta sua difficilmente migliorabile. Qualche colpa ce l'ha anche Fonseca, che non ha sfruttato giocatori come Kolarov, Perotti e Pastore. Poi mi chiedo: la Roma ha dato via Florenzi per avere Bruno Peres? Non capisco che senso abbia... (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Il calcio è servito)

Una Roma così brutta che non si poteva vedere. E la fase difensiva del Sassuolo era dilettantesca, ma la Roma ha fatto peggio. Mi sembra che questo inizio di 2020 stia facendo tabula rasa di tutte le certezze (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quando il capitano e l’allenatore della Roma dicono che manca qualità, è un modo forbito per dire che sono una squadra scarsa. Non lo dico io, lo dicono Fonseca e Dzeko. E di conseguenza mi aspetto un atteggiamento da giocatori scarsi che, da che mondo è mondo, combattono e corrono. Cosa che ieri non si è vista (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo, 92.7)