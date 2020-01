RENGA: “La Roma deve preoccuparsi dell’Atalanta, rischia il sorpasso” - AUSTINI: “Zaniolo? Non deve fermarsi...”

Roma-Juventus è alle porte. “È una partita in cui c’è una rivalità incredibile. Sarà un match a dir poco complicato”, dice Roberto Pruzzo. “La Roma deve assolutamente giocare in modo diverso rispetto al Torino. Mi pare che Fonseca non riesca a stabilizzare la squadra a livelli importanti”, ammette Franco Melli. Roberto Renga avverte: “I giallorossi rischiano il sorpasso dell’Atalanta”.

In conclusione Alessandro Austini si sofferma su Zaniolo: “Deve migliorare, non si deve fermare. E’ vero che non si è fatto risucchiare da questa città, ma deve migliorare”.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

La Roma deve preoccuparsi dell’Atalanta perché rischia il sorpasso. Le ultime partite tra Roma e Juventus son arrivate sempre a fine campionato, ma questa è una partita diversa, entrambe hanno bisogno di punti (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Roma-Juve è una partita in cui c’è una rivalità incredibile. Sarà un partita a dir poco complicata. Ci sarà la volontà di rivalsa, di dimostrare che contro il Torino è stato solo un episodio e rialzare la testa contro una squadra pericolosa. Under? Non credo si possa far fuori un giocatore con quelle potenzialità lì (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Zaniolo deve migliorare, non si deve fermare. È magnetico nei confronti della tifoseria, sono tutti affascinati e fomentati dal fatto che giochi nella Roma. E’ vero che non si è fatto risucchiare da questa città, ma deve migliorare (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma deve assolutamente giocare in modo diverso rispetto al Torino. Guardando i precedenti la Roma ha difficoltà a battere la Juventus. Mi pare che Fonseca non riesca a stabilizzare la squadra a livelli importanti (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma con gli acquisti che ha fatto doveva concorrere per un posto in Champions e per ora c’è. L’obiettivo è il quarto posto ed ora è quarta. La partita con il Torino è un episodio negativo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Io boccio subito l’idea di un possibile arrivo di Pellegri. Questi non sono esperimenti da Roma, serve un giocatore che deve blindare il posto in Champions League (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Spinazzola è sparito dai radar ma non so se dipende da una questione fisica. Florenzi prima non era considerato e poi ha scalato le posizioni. Spinazzola se la gioca con Florenzi tecnicamente, visto che a sinistra c'è Kolarov e non lo sostituisci (FERNANDO ORSI , Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)