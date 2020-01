PARISI: “Oggi la Roma non parte battuta” - FOCOLARI: “La Juve non è imbattibile” - AUSTINI: “C’è la possibilità di fare l’impresa più grande della stagione”

Ci siamo, Juventus-Roma è arrivata. “Oggi la Roma non parte battuta. La Juve è favorita, ma i giallorossi devono andare lì con coraggio sapendo di poter infastidire i bianconeri”, dice Giovanni Parisi. Gli fa eco Furio Focolari: “La Roma se la gioca. La Juve ha dimostrato di non essere imbattibile, è una squadra umana, con dei difetti e con dei limiti”. “Il passaggio del turno ti darebbe una spinta immensa, oggi c’è la possibilità di fare l’impresa più grande della stagione”, conclude Alessandro Austini.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

La Roma non ha mai vinto a Torino, c’è un tabù. Ci sono le condizioni per giocarla però, ce la può fare. Mi sembra che la squadra sia in buona salute, bisogna avere fiducia e la convinzione di andare lì e vincere la partita (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Questa sera il problema della Roma è davanti, non giocano Dzeko e Zaniolo, ma la Roma se la può giocare. Non deve pensare al derby, ma deve pensare che se vinci vai a fare una semifinale di coppa Italia. Se la deve giocare fino alla fine (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Juventus deve fare attenzione questa sera. La Roma è un squadra forte, gioca bene e ha uomini importanti (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Oggi non si può parlare di derby. Bisogna aspettare domani e la partita di questa sera. La Roma se la gioca. Quello che è importante è che la Roma abbia capito che nella partita di campionato la Juve ha dimostrato di non essere imbattibile. Sono una squadra umana, con dei difetti e con dei limiti (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Non mi sento di escludere che Friedkin sia presente allo stadio stasera. Quello che mi dà speranza per stasera, non è tanto la Roma ma la Juventus: in altri anni mi dava la sensazione di imbattibilità, quest’anno non è così invece. Il passaggio del turno ti darebbe una spinta immensa, oggi c’è la possibilità di fare l’impresa più grande della stagione (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma oggi ha motivazioni in più. La coppa Italia è obiettivo prioritario. Tolto che domenica c’è il derby, che è un bivio per entrambe, la Roma deve provarci e cercare di passare il turno (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Nella partita di oggi la Roma non parte battuta. La Juve è favorita, ma i giallorossi devono andare lì con coraggio sapendo di poter infastidire i bianconeri. La testa non deve essere al derby. Mi aspetto che questa sera Lorenzo Pellegrini si prenda la squadra sulle spalle (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Io credo che sarà una partita molto combattuta. Ci tengono entrambe ad andare avanti. La Juve ha sempre vinto in casa con la Roma, ma questa ha dalla sua i grandi numeri. Sarà una partita sofferta ed equilibrata. La Roma deve essere compatta e fare una grande prestazione (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)