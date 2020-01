AUSTINI: “Spinazzola-Politano? Durante le visite mediche Marotta ha modificato l’accordo” - PRUZZO: “Ora la Roma deve valorizzare Under”

In questi giorni il tema centrale dei discorsi dell'etere romano è senza dubbio lo scambio Politano-Spinazzola. L'affare, che sembrava quasi concluso, ha subito un rallentamento a causa dei cambi di idee dell'Inter. Secondo Fernando Orsi la Roma dovrebbe accettare questa nuova offerta dei nerazzurri: "Se fossi al posto della Roma accetterei anche il prestito secco di Politano perché ha bisogno urgente di un esterno destro visto l'infortunio di Zaniolo. E sarebbe anche una buona soluzione perché dopo 6 mesi, se va bene, lo prendi". Di opinione diversa è Alessandro Austini che sottolinea l'importanza di mantenere le proprie idee: "Se la Roma accettasse una nuova offerta con il diritto invece che l’obbligo si dimostrerebbe una società debole".

Infine, questa sera la Roma giocherà contro il Parma in Coppa Italia. Anche quest'argomento occupa una bella fetta dei discorsi delle radio romane, con Roberto Pruzzo che mette in guardia i giallorossi: "Questa sera la Roma deve giocare bene perché il Parma è un avversario pericoloso, una squadra che si difende e poi riparte con velocità e qualità".

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

Se dovesse saltare lo scambio Spinazzola-Politano all'Inter non cambia niente perché prenderebbe Young, la Roma invece ha la necessità di prendere un giocatore, possibilmente che segni (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

La gara di Coppa Italia con il Parma? La Roma ha il problema di aver perso due gare consecutive e non ne può perdere tre (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

L’affare Politano-Spinazzola, che sembrava fatto, è congelato. Petrachi e Ausilio si sono accordati inizialmente per un prestito con obbligo di riscatto, Marotta ha deciso di cambiare i termini dell’operazione durante le visite dei giocatori. Ora come può la Roma rimettere in campo Spinazzola? Se la Roma accettasse una nuova offerta con il diritto invece che l’obbligo si dimostrerebbe una società debole (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Solo l'Inter non sapeva che Spinazzola aveva saltato 30 partite negli ultimi due anni per problemi fisici? Adesso i nerazzurri vorrebbero cambiare la formula da prestito con obbligo a prestito con diritto di riscatto e la Roma non è convinta perché con questo scambio avrebbe fatto un affare incassando 27 milioni e facendo plusvalenza. Se dovesse saltare tutto comunque i giallorossi avrebbero gli esterni in rosa: Under, Kluivert, Perotti e si può alzare Florenzi. Quindi tanto vale puntare su un attaccante che possa fare compagnia a Dzeko (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Questa sera la Roma deve giocare bene perché il Parma è un avversario pericoloso, una squadra che si difende e poi riparte con velocità e qualità. Se dovesse saltare l'operazione Spinazzola-Politano i giallorossi dovrebbero valorizzare il materiale che hanno in casa come Under che ogni tanto si infortuna, ma che non può aver perso improvvisamente tutte quelle qualità che gli si riconoscevano prima. Insomma ci si aspetta delle risposte da parte di tutti dopo le ultime due uscite deludenti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Se fossi al posto della Roma accetterei anche il prestito secco di Politano perché ha bisogno urgente di un esterno destro visto l'infortunio di Zaniolo. E sarebbe anche una buona soluzione perché dopo 6 mesi, se va bene, lo prendi. Detto questo, sostituire Zaniolo è impossibile per le sue caratteristiche, per la fisicità e velocità, ma una soluzione potrebbe essere quella di trovare un terzino destro e avanzare Florenzi che dà una dinamicità diversa sulla linea (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)