SABATINI: "Fonseca si è preso la squadra" - ORSI: "Con lui i giallorossi potrebbero aver svoltato" - AUSTINI: "Positivo che la Roma non sia considerata per lo scudetto"

Manca ancora più di una settimana al rientro in campo per la Roma, e allora le considerazioni di chi popola l'etere romano si concentrano sul calciomercato che sarà e sull'operato di Paulo Fonseca. "E' arrivato in punta di piedi, poi la squadra ha iniziato a giocare in un momento di emergenza", ricorda Sandro Sabatini. "Mi piace anche quando parla dello scudetto in quel modo", aggiunge Alessandro Austini.

Per il ruolo di vice-Dzeko "serve un giovane", secondo Roberto Pruzzo, mentre per Fernando Orsi "Pinamonti può essere un'alternativa".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Difficile trovare un giocatore che ti possa ricoprire il ruolo di vice Dzeko. Deve sapere che non è titolare ma deve anche esser in grado di fare grandi prestazioni. Serve un giovane in questo caso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport & News)

Pinamonti può essere un alternativa per l'attacco, ma non so se il Genoa lo darà via sinceramente. La Roma con Fonseca potrebbe aver svoltato, al di là del cambio di proprietà (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport & News)

Mi piace molto Fonseca anche quando parla di scudetto in quel modo. Che la Roma non venga considerata per la corsa scudetto credo sia un fatto positivo, anche se spero che prima o poi ci rientrerà (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Fonseca si è preso la Roma. Ne sono passati di allenatori che dopo pochi mesi avevano perso la oro credibilità e la loro autorevolezza. Lui è arrivato in punta di piedi e le prime partite hanno aumentato un po'la diffidenza, poi la squadra ha iniziato a giocare e tutto questo è avvenuto nel momento in cui la Roma era in emergenza infortuni (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Per la Roma una grande novità sarà il cambio di proprietà. I giallorossi hanno quasi sempre navigato nei quartieri alti della classifica, ma non hanno vinto nulla. La Roma ha bisogno di una proprietà con maggiori prospettive in vista degli investimenti (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport & News)