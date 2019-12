RENGA: "La speranza è che Friedkin voglia costruire una squadra per ottenere risultati" - LENGUA: "Dal prossimo presidente mi aspetto un salto di qualità"

Da Pallotta a Friedkin: vicina la fumata bianca del passaggio della Roma dall'attuale presidente giallorosso al magnate texano, argomento principe lungo le frequenze radiofoniche romane. "Se lo stadio sarà fatto sarà merito di Pallotta e di Baldissoni", il punto di Piero Torri. "Dal prossimo presidente della Roma mi aspetto un salto di qualità", sostiene Gianluca Lengua.

"La speranza è che Friedkin sia bravissimo, che abbia intenzione di fare della Roma una squadra vera che possa ottenere risultati", l'augurio di Roberto Renga.

La grande domanda è: Friedkin arriva per fare cosa? La Roma difficilmente potrà peggiorare. Dopo anni di Pallotta, le mie valutazioni sono negative (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Da quanto so Pallotta dovrebbe rimanere in società con una piccola quota, ma nelle prossime ore capiremo di più. Dal prossimo presidente della Roma mi aspetto un salto di qualità. Sul tavolo non c'è l'ipotesi di un ritorno di De Rossi: ora sono tutti concentrati a non alterare l'equilibrio creato a Trigoria (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Cessione Roma? Direi che quasi tutti sono contenti. Pallotta non riesce a starmi antipatico e credo che sia anche triste della fine della sua avventura da proprietario. Di sicuro se lo stadio sarà fatto sarà merito suo e di Baldissoni (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Posso dire per certo che nella nuova gestione Friedkin non ci sarà Franco Baldini. E' lui che va via, essendo un uomo di Pallotta (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Friedkin spende una cifra enorme per acquistare la Roma e la speranza è che sia bravissimo, che abbia intenzione di costruire una squadra vera che possa ottenere risultati. Ma perché acquista la Roma? Voglio essere positivo (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)