ORSI: "All'estero Pellegrini potrebbe guadagnare 6 milioni a stagione" - ESPOSITO: "Riscattare Smalling deve essere un imperativo categorico"

La pausa natalizia risveglia l'attenzione sul calciomercato, sia sul fronte acquisti-cessioni che su quello rinnovi. A questo proposito tiene banco la possibilità sempre più concreta di un nuovo accordo tra Lorenzo Pellegrini e la Roma: "La Roma ha il dovere di tenerlo e di togliere la clausola", l'opinione di Roberto Renga. Secondo Nando Orsi, invece, "il nodo è l'ingaggio per un giocatore che all'estero potrebbe guadagnare fino a 6 milioni all'anno".

Sul tema del vice-Dzeko si pronuncia, invece, Guido D'Ubaldo: "Mariano Diaz può arrivare alla Roma solo se va via Kalinic".

E' normale che la Roma stia cercando di levare la clausola rescissoria dal contratto di Pellegrini. Questo è un gran bel giocatore, non sarà mai Totti, ma la Roma ha il dovere di tenerlo e l'obbligo di tentare di togliere la clausola (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Zaniolo, Pellegrini e Kluivert sono giocatori forti che vanno tenuti. Su di loro si può costruire una squadra. Anche Diawara e Veretout sono complementari e garantiscono sicurezza. La Roma è forte, manca un vice Dzeko (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Per il rinnovo di Pellegrini il nodo è l'ingaggio. Questo è un giocatore che all'estero potrebbe andare a guadagnare cinque o sei milioni all'anno (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il rinnovo di Pellegrini e quello di Kolarov sono priorità per la Roma. Credo ci siano già gli accordi con i calciatori, ci sarà solo da ratificarli con i procuratori. In particolare Pellegrini ha mostrato grande senso di appartenenza, farà un percorso molto lungo con i giallorossi e sarà un punto fermo della squadra in futuro. Alla Roma manca qualcosa nel cambio per Dzeko che ha dovuto fare finora ha dovuto fare gli straordinari. Mariano Diaz? I contatti sono stati avviati tempo fa, ma l'ingaggio del giocatore è alto. L'operazione però può concretizzarsi solo se va via Kalinic (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5 - Radio Radio Lo Sport)

I numeri stanno dando ragione a Fonseca. I risultati della Roma sono figli del lavoro e della sua grande intelligenza. Dall'inizio della stagione il migliore è stato Smalling, ma anche Mancini ha mantenuto le promesse e dimostrato di poter crescere ulteriormente (FRANCO PECCENINI, Centro Suono Sport 101.5 - 1927 On Air, La Storia Continua...)

C'è stata una crescita esponenziale della Roma, frutto del lavoro quotidiano. Il primo pareggio, quello con il Genoa, grida ancora vendetta perchè la Roma era un cantiere aperto. Il miglior giocatore della stagione finora? Smalling (MAURO MACEDONIO, Centro Suono Sport 101.5 - 1927 On Air, La Storia Continua...)

In occasione della partita con la Sampdoria la Roma toccò il fondo. Fonseca lì si rese conto che doveva cambiare qualcosa. Smalling? Finora ha fatto la differenza. Chiudere l'affare per riscattarlo prima della fine dell'anno deve essere un imperativo categorico (LUIGI ESPOSITO, Centro Suono Sport 101.5 - 1927 On Air, La Storia Continua...)