MELLI: “Contro la Fiorentina la Roma parte leggermente favorita” - AUSTINI: “Tra Friedkin e Pallotta distanza di decine di milioni di euro”

Fiorentina-Roma è alle porte. “La Roma parte leggermente favorita ma deve fare una buona partita, evitando di ripetere il primo tempo contro la Spal”, dice Franco Melli. “Se gioca Smalling venerdì sera la Roma diventa leggermente più favorita. È un giocatore che ti fa la differenza in campo”, ammette Furio Focolari. Roberto Pruzzo mette tutti in guardia: “Firenze non molla, lo stadio fa pressione ed è una partita complicata”.

Alessandro Austini fa invece il punto sulla cessione della società: “Siamo entrati una fase decisiva: la differenza tra l’offerta di Friedkin e la richiesta di Pallotta è sulla base di decine di milioni di euro”.

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

____

La Roma parte leggermente favorita ma deve fare una buona partita, evitando di ripetere il primo tempo contro la Spal. La Fiorentina con il pareggio contro l’Inter ha ritrovato motivazione e sarà migliore rispetto al solito (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Fiorentina davanti è in difficoltà, perché Chiesa non ha ritrovato la condizione e Boateng non si trova in quel ruolo. Firenze però non molla, lo stadio fa pressione ed è una partita complicata (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport & News)

Se gioca Smalling venerdì sera la Roma diventa leggermente più favorita. È un giocatore che ti fa la differenza in campo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport & News)

Siamo entrati una fase decisiva: l’offerta informale è stata fatta da Friedkin. Pallotta per ora dice che quella cifra non gli va bene, mentre a Friedkin non va bene la cifra richiesta dal presidente giallorosso. La differenza è sulla base di decine di milioni di euro. Non ho elementi per dire se si chiuderà o no. Una delle principali variabili è chiaramente lo stadio (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

In questo momento Petagna è un giocatore in crescita. È giovane, però con Dzeko bisogna stare attenti. Sta facendo bene con la Spal ma bisogna vedere anche il prezzo del cartellino (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport & News)