LAROMA24.IT – Un altro anno consegnato agli archivi. Si chiude un 2019 sospeso tra speranze e delusioni in casa Roma. Un’altalena di emozioni che ripercorriamo riavvolgendo il nastro dell’etere romano. Frasi taglienti, brillanti e ironiche raccolte in un ‘bignami’ romanista per chiudere l’anno con un sorriso. Dodici mesi in cui di giorno in giorno si moltiplicavano gli argomenti e, di conseguenza, le relative teorie, notizie e ipotesi diffuse via etere. Un flusso di pensieri, sensazioni e notizie in parte centrate, in altra smentite dai fatti che, vale la pena ricordarlo, col passare del tempo possono prendere percorsi inimmaginabili.

Le raccogliamo e ve le riproponiamo con la premessa doverosa che giudicare a posteriori è l’arte più semplice a disposizione. Come per chi si prende la responsabilità di battere un calcio di rigore, chi si espone può sbagliare e ne ha il diritto. Solo chi non lo fa è certo di rimanere nascosto.

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto – The Best of 2019″, edizione speciale della rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata di dodici mesi tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura… e buon anno!

Pastore è già un ex per molti, ma ha talmente tanta qualità che contro 18 squadre di A può giocare anche al 70%. E farebbe ancora la differenza (GIANLUCA PIACENTINI, Tele Radio Stereo, 927., 02.01.19)

Mancini al posto di Manolas? Sarebbe un errore gravissimo. Mancini è ha fatto mezzo campionato a Bergamo e ormai si è capito che i giovani dell’Atalanta, se riescono a riconfermarsi, ci mettono almeno un anno per esplodere (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News, 07.01.19)

Marcano? La sua somiglianza con Parnasi mi inquieta abbastanza… (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7, 07.01.19)

Considerando che ormai Monchi rilascia più interviste di Trump, difficile trovare cose nuove in quello che dice. Parla di Roma come società modello: vorrei capire modello di cosa. Al paese mio, l’obiettivo nello sport è competere e vincere, altrimenti parliamo di altro. Sto ancora aspettando che Monchi si metta in porta… (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo, 10.01.19)

E’ molto malinconico pensare di perdere sia De Rossi che Totti nel giro di due anni. Non riesco come faccia De Rossi ad accettare l’idea di ritirarsi senza aver vinto uno scudetto: un’ingiustizia atroce, non c’è giocatore in Italia che lo merita più di lui (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7, 11.01.19)

Pastore? Sarebbe interessante vederlo in campo per capire se è ancora un giocatore o solo un turista (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 14.01.19)

Mancini? Abbiamo la brutta abitudine di lodare i difensori che segnano (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News, 29.01.19)

La storia di Piatek conferma che c’è qualcuno più bravo di te, visto che sembra che a Trigoria alberghino i migliori geni… (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo, 30.01.19)

In questo momento nella Roma serve una scossa che possa ricompattare il gruppo, adesso alla deriva, e l’unica soluzione è vedere Daniele De Rossi allenatore. Perché è amato da tutti i compagni indistintamente e perché sa di calcio più di Di Francesco (GIANCARLO DOTTO, Tele Radio Stereo, 92.7, 31.01.19)

Per Monchi il mercato di gennaio sposta poco? Ma la storia della Roma dice il contrario, ci abbiamo svoltato le stagioni con il mercato di gennaio! Si muovono tutti, anche Chievo e Frosinone. Tu non ci provi nemmeno? Mi sembra tutto strano (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7, 31.01.19)

Io dico di andare avanti con Di Francesco, è l’ipotesi meno peggio, altrimenti rischi il fuggi fuggi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News, 01.02.19)

L’infortunio di Olsen? Ormai chiunque entra a Trigoria si fa male, sarà l’acqua… (FRANCESCO ODDO CASANO, Centro Suono Sport, 101.5, 1927 – La storia continua…, 07.01.19)

Da quando è iniziata la stagione i giudizi su Di Francesco sono sempre stati altalenanti, con critiche estreme. E’ uno che risorge quando sta per crollare. E ha meriti spesso ignorati: nessuno in Italia gioca con 6 Under 23 (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 09.01.19)

Kolarov non è nemmeno nella lista dei 1000 giocatori più simpatici della storia della Roma, ma questa classifica non mi interessa. Qui di simpatiche seghe ne ho viste migliaia… Kolarov è uno che non si tira mai indietro. La simpatia non è un valore, ci sono simpatici cialtroni e persone antipatiche ma per bene. Sapeste quanti ruffiani sono passati da queste parti, prendendovi per i fondelli e facendo gesti senza il minimo significato… Diffidate dei ruffiani, che nella Roma ne abbiamo visti a bizzeffe (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7, 09.01.19)

Zaniolo? Io finché non vedo nero su bianco sul rinnovo di contratto resto sempre sul chi va là… (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News, 15.01.19)

Baldini ne ha combinate di tutti i colori, più che un uomo di fiducia mi sembra un uomo di sfiducia… (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 22.02.19)

Per gli interessi della Roma, spero che Monchi faccia chiarezza immediatamente. Non si può andare avanti coi tweet, le citazioni o le frasi da Baci Perugina… (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7, 25.01.19)

Sarri alla Roma? Mi sembra una vicenda fin troppo scoperta, per questo non mi fido (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7, 26.01.19)

Lorenzo Pellegrini mi sembra tornato nel suo limbo di giocatore da 6-6,5. Non credo diventerà mai un campione (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo, 26.02.19)

Anche se in ritardo, sento che Di Francesco ha trovato la strada giusta (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News, 01.03.19)

Se si lamenta anche il Pastore di questa stagione siamo alla frutta. Davvero anche le pulci hanno la tosse… (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7, 05.03.19)

E’ da tempo che diciamo che Di Francesco non ha la statura per un grande club, però gli vogliamo bene (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 06.03.19)

Ma un traghettatore come può fare meglio di Di Francesco in pochi mesi? Ma quando mai. Il tecnico ha lavorato male, non è stato lucido, ma pensare che Donadoni riesca a prendere in mano la squadra e portarla al quarto posto mi sembra azzardato. A questo punto, se non è ai ferri corti con squadra e dirigenza, è Di Francesco il miglior traghettatore (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 07.03.19)

In assenza di Monchi, la chiamata di Totti a Ranieri è il primo grande passo da dirigente fatto dall’ex capitano. A livello di incarichi mi risulta che Totti potrebbe crescere all’interno della Roma (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 08.03.19)

Schick? Un giocatore, se vuole diventare un campione, si nutre anche di pressioni. Sennò vai a giocare al Sassuolo o al Chievo, lì non ci sono pressioni… (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7, 14.03.19)

Manolas non si vuole assolutamente muovere da Roma. Ha una clausola rescissoria, ma darà alla Roma la massima priorità per il prolungamento del contratto. La moglie vuole restare in Italia (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 15.03.19)

Zaniolo a destra? Non vorrei che facesse la fine di Florenzi, che gioca in un altro ruolo per tappare i buchi. I giovani non vanno snaturati, lui non è un esterno destro, come Florenzi non è un terzino (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 16.03.19)

Zaniolo? Mi hanno detto che il calciatore si è già impegnato con la Juventus. Per la Roma sarebbe fondamentale ripartire da lui, ma non credo ci riuscirà (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News, 19.03.19)

Serve un tecnico che spazi via ogni equivoco. Non è un discorso di nome ma di contesti. Per Giampaolo non è il momento, Sarri sarebbe un netto miglioramento ma alla Roma serve qualcosa di diverso. E se esistessero le condizioni, questo ‘diverso’ si chiama Antonio Conte (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7, 23.03.19)

Con 40 infortuni la Roma raggiunge l’Atletico Madrid. Finalmente sono alla pari… (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 23.03.19)

Mi piacerebbe vedere questa Roma preparata a livello fisico da Paolo Bertelli. Non i test “Babbei” che fanno a Sassuolo (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo 92.7, 28.03.19)

Il mercato di Monchi è stato un capolavoro al contrario, è un fenomeno solo perché si è fatto riconoscere come tale. E’ davvero un antiromanista (GIANCARLO DOTTO, Tele Radio Stereo, 92.7, 01.04.19)

All’interno di Trigoria, Totti è quello che di questioni di campo ne capisce di più. Avere un patrimonio così forte dentro casa e non sfruttarlo sarebbe un delitto (ANDREA PUGLIESE, Tele Radio Stereo 92.7, 01.04.19)

Un giocatore della Roma dice che Ranieri ha semplificato tutto. Solo che non sanno cosa fare… (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 01.04.19)

Il prossimo allenatore della Roma non si priverà mai di Dzeko (ANGELO DI LIVIO, Tele Radio Stereo, 92.7, 02.04.19)

Giampaolo non è l’allenatore per questo momento storico. Alla Roma servono certezze assolute, non puoi prendere Giampaolo che è reduce dal decimo posto con la Samp. Qui durerebbe due settimane… (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7 09.04.19)

Giampaolo? Speriamo di no… Passiamo indifferentemente dal caviale alla mortadella…(FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 13.04.19)

A Conte questa piazza piace molto e il fatto che qui non si vince da tanto tempo per lui potrebbe essere una grande sfida. Non ci sarebbe da fare nemmeno un grandissimo mercato perché la Roma ha una buona base da cui ripartire, se allenata bene (ANGELO DI LIVIO, Tele Radio Stereo, 92.7, 16.04.19)

Le condizioni messe da Conte sono ‘arrivo e vinciamo’. La Roma questo non lo può fare, viene da due stagioni in cui è stata depauperata e svilita da scelte di mercato imbarazzanti. Le sue dichiarazioni, da romanista, mi danno fastidio. Apprezzo l’idea che ha avuto la Roma, hanno capito di non aver fatto scelte giuste in passato, ma hanno sbagliato a far trapelare tutto. Adesso la Roma è in trappola. Ora chiunque verrà al posto di Conte passerà per cretino (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7, 07.05.19)

Ho ricevuto una telefonata da un uomo di calcio: mi dicono che il prossimo allenatore della Roma sarà Maurizio Sarri. E mi dicono che farà di tutto per liberarsi dal Chelsea (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 07.05.19)

Ora Baldini si inventerà qualcosa di esotico, dai… Inutile parlare di Mazzarri o Giampaolo, sicuramente uscirà fuori il nome di un tecnico sudafricano di rugby… (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 07.05.19)

Gasperini? Francamente spero di no. Certo, se mi porta il preparatore dell’Atalanta e poi la Roma corre dal 15 luglio fino al prossimo giugno… (GIANLUCA PIACENTINI, Tele Radio Stereo, 92.7, 08.05.19)

Ho il terrore di un “no, grazie” da parte di Gasperini. Lì veramente farei fatica a rialzarmi… (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7, 08.05.19)

La vicenda De Rossi è stata gestita male, una scelta coraggiosa che si trasforma in un suicidio. In questa storia un po’ tutti hanno sbagliato qualcosa. Forse ci sono delle cose che noi non sappiamo, altrimenti è una scelta da pazzi (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7, 17.05.19)

La Roma è stata umiliata da diversi allenatori. Cioè, Gasperini ti dice di no, ragazzi! Ma di cosa parliamo? Quando le cose andavano bene i dirigenti facevano la fila per farsi intervistare, ora non ce n’è uno che parla… (ANGELO DI LIVIO, Tele Radio Stereo, 92.7, 29.05.19)

Conte ha dato un colpo villano alla credibilità della Roma. E io non dimentico… (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7, 01.06.19)

La soluzione Fonseca può servire a rasserenare l’ambiente. Ma al Porto ha fallito la grande occasione, in Ucraina non ha avuto alcuna concorrenza e a livello internazionale non ha fatto nulla di particolare. Poi il punto interrogativo più grande: inutile girarci intorno, gli serviranno 4 mesi per capire dove è capitato… (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo, 01.06.19)

Fonseca? Francamente, vista come è stata trattata la Roma da allenatori che non hanno il curriculum per permetterselo…. Con tutto il rispetto, la Roma non è il Sassuolo o l’Atalanta, le panchine non sono tutte uguali. E se arriva un tecnico entusiasta sono più contento (GIANLUCA PIACENTINI, Tele Radio Stereo, 92.7, 02.06.19)

Fonseca? Ma chi lo conosce, qualcuno lo ha mai visto allenare? Rispetto a lui l’ipotesi Mourinho mi avrebbe convinto molto di più anche se sarebbe stato sicuramente più difficile arrivare a lui. Questo è l’anno degli allenatori italiani… (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Sport e News, 03.06.19)

Noi ora ci ridiamo sopra, ma prendere Pastore per farlo giocare mezzala è da strappo del cartellino. Qualsiasi cartellino… (ANGELO DI LIVIO, Tele Radio Stereo, 92.7, 06.06.19)

Come si possono chiedere risultati immediati a Fonseca se in questa squadra partono giocatori come Dzeko e arrivano Pinamonti e Lyanco? (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo, 07.06.19)

Conte vuole anche Florenzi? Sembra una sceneggiatura di un film di Verdone… Le possibilità sono zero, ma non è possibile che la Roma resti inerme: dopo averti sbattuto la porta in faccia, Conte vorrebbe portarti via i giocatori? Se gli piaceva tanto la Roma poteva dire di sì… (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7, 08.06.19)

Higuain? Quando era al massimo per la Roma non era nemmeno un’ipotesi abbozzabile, arriviamo davvero al mercato quando la frutta e la verdura sta per scadere… (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo, 12.06.19)

Per un uomo come Malagò, con le sue relazioni e i suoi interessi internazionali, è il momento ideale per creare una cordata che possa acquistare la Roma. E’ uno scenario molto meno fantasioso di quanto sembri. Il fatto che l’addio di Totti sia ospitato dal Coni è qualcosa di particolare, è come se Malagò ci mettesse il cappello… Oggi è il momento migliore per farsi avanti, con la Roma fuori dalla Champions e che non è stata in grado di gestire i casi Totti e De Rossi. Sono convinto che Malagò nel prossimo futuro vorrà fare il presidente della Roma. Non è solo un sogno, ci sono le possibilità che tutto questo si realizzi (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 15.06.19)

Totti voleva solo fare il dt: ma che deve studiare per fare quel ruolo? Mica deve fare il ragioniere? Ma uno come Totti deve studiare calcio? (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 17.06.19)

Ora la fantomatica task force vuole far credere che Fonseca ha voluto a tutti i costi Diawara? Che lo preferisce ad un Fred? Qual è la strategia? Qual è la verità? (FRANCESCO ODDO CASANO, Centro Suono Sport, 101.5, 1927 la storia continua, 27.06.19)

Convincere Gerson ad andare altrove mi sembra già una bella vittoria… (MATTEO RAIMONDI, Radio Radio, 104.5, Domenica Sport, 30.06.19)

Higuain scoglionato? Su Schick allora andiamo sereni… (ANDREA DI CARLO, Tele Radio Stereo, 92.7, 03.07.19)

Facciamola finita di pensare che la Roma sia un brutto posto dove stare, bisogna farla finita di avere gente dentro Trigoria che parla male del club giallorosso. Cosa c’è di più ad Appiano rispetto a qui? (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7, 04.07.19)

Se poi devi andare a prendere Spinazzola a 30 milioni, Mancini a 25 milioni, non era meglio rinnovare il contratto a Manolas? Perdo un pezzo da 90 per poi rifare la difesa con giocatori di dubbio valore. La trovo un’assurdità (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo, 04.07.19)

Dzeko lascerà la Roma, vedrete che andrà all’Inter per 15 milioni. Se la Juventus ti farà avere Higuain sicuramente non sarà gratis e vorrà qualcosa in cambio… Non è mai una cosa buona per una squadra essere il portaborse di un club più grande (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News, 10.07.19)

Doppio colpo Veretout-Mancini? Bisogna capire qual è l’obiettivo, se è il 4° posto allora si può parlare di “doppio colpo. 24 mesi fa, ma anche meno, Mancini e Veretout non avrebbero mai giocato nella Roma (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo, 17.07.19)

Zaniolo avrebbe bisogno ancora di avere vicino dei maestri per crescere, la Roma ne aveva due come Totti e De Rossi ma li ha mandati via. Vedremo adesso dove andrà questa scolaresca (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 18.07.19)

Con questo mercato la Roma può diventare una squadra temibile, in grado di dire la sua (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News, 20.07.19)

E se il nuovo centravanti della Roma fosse proprio Dzeko? In fin dei conti ieri gli hanno dato la fascia da capitano (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News, 25.07.19)

Veretout è uno di quelli che stava causando la retrocessione della Fiorentina, chi gli dava 2,5 milioni? So che a Dzeko è stato proposto timidamente il rinnovo, ma lui ormai si è messo in testa l’Inter. La fascia da capitano è più un segnale all’esterno (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo, 25.07.19)

A Fonseca non hanno preso nemmeno un giocatore chiesto da lui. E questo mi sembra strano (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5 – Radio Radio Radio Radio Mattino Sport e News, 25.07.19)

Fonseca mi sembra pieno di idee e un allenatore di coraggio, potrebbe diventare l’anno della Roma (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 18.08.19)

E’ stato preso Mancini che è un buon giocatore, ma da difesa a 3 e non a 4. E’ per questo che non gioca! (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5 – Radio Radio Radio Radio Mattino Sport e News, 18.08.19)

Siamo di fronte ad un colossale ridimensionamento rispetto ai propositi professati qualche stagione fa da questa dirigenza. Fonseca? Simpatico e bravo, ma spero che qualcuno possa metterlo al corrente delle differenze tra il campionato italiano e quello ucraino se si vuole almeno arrivare sesti. Perché il quarto posto è pura utopia al momento (MAX LEGGERI, Centro Suono Sport, 101.5, 1927 – La Storia Continua, 26.08.19)

Se le avesse fatte Monchi certe operazioni staremmo a dire “torna in Spagna”. Le fa Petrachi e ora va tutto bene… (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 27.08.19)

Alla Roma serviva Torreira, non Mkhitaryan (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News, 05.09.19)

Ci andrei cauto con l’entusiasmo che vedo intorno a Mkhitaryan: vorrei capire perché l’Arsenal l’ha dato via… (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News, 07.09.19)

Veretout è il sostituto di Nainggolan, arrivato con un anno di ritardo. Si vede che ha un passo diverso, era un giocatore che mancava (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7, 16.09.19)

Florenzi? Non sta simpaticissimo a molti ma non è colpa sua se non è Totti o De Rossi. E mi fa piacere quando si parla con sincerità (FRANCESCA FERRAZZA, Tele Radio Stereo, 92.7, 18.09.19)

Florenzi rischia perché nel suo ruolo c’è abbondanza, pensate che fa panchina Zaniolo… Spinazzola e Zappacosta faticano meno, lui da terzino esce distrutto… (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo, 23.09.19)

C’è il pericolo che da Roma ‘stradarola’ passiamo a Roma ‘stracciarola’. Certi giocatori venivano etichettati come Garrincha, oggi nessuno parla più di Mkhitaryan… (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 27.09.19)

La Roma non ha uno straccio di gioco. Mi ricorda la Roma di Luis Enrique, con qualche interprete migliore. Fonseca deve capire che deve giocare di rimessa con questa squadra (FEDERICO VESPA, Centro Suono Sport 101.5 – 1927 On Air, La Storia Continua…, 07.10.19)

Possibile che Riccardi non possa essere meglio di Rodwell e Buchel? (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 25.10.19)

Avreste mai pensato di ritrovare, alla 10 giornata, la Roma davanti al Napoli in classifica? In estate parlavano di Inter, Lazio, Cagliari, Milan, ma della Roma se ne sono dimenticati tutti… (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7, 01.11.19)

L’esclusione di Florenzi mi sembra una cattiveria. Ma perché? Ma che è successo? Evidentemente Fonseca lo vede solo nel ruolo di giardiniere… Se Florenzi non è un terzino destro, Santon non è un giocatore, ma di che parliamo. Mi stupisco che nessuno si scandalizzi, ma che ha fatto per meritare questo il povero Florenzi? (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News, 07.11.19)

Ancora con Smalling… Sarà pure uno da 20 milioni, ma ogni volta che la Roma prende gol lui è sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato… (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News, 08.11.19)

Penso a Monchi che è andato via da Roma con la coda tra le gambe e ora però si ritrova Kluivert titolare, Pastore titolare, Zaniolo titolare: qualche rivincita se la starà riprendendo in cuor suo (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito, 10.11.19)

Mi piace tantissimo Zaniolo, solo che vorrei vederlo giocare 10 partite da fenomeno, 10 di seguito… (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 19.11.19)

Friedkin deve essere l’americano giusto: non porterà Neymar, ma non prenderà neanche tutti in prestito (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport, 21.11.19)

Da quello che so Florenzi andrà alla Fiorentina a gennaio, più difficile collocare Ünder (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News, 14.12.19)

Per quanto riguarda la trattativa per la cessione della società, la distanza tra Friedkin e Pallotta è abissale (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport, 18.12.19)