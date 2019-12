DAMASCELLI: "Partita chiave per la Roma, perdendo smentirebbe quanto fatto finora" - LEGGERI: "Sarà difficile dal punto di vista ambientale"

Alle 20.45 si chiude il 2019 della Roma, attesa dalla Fiorentina al Franchi. Franco Melli e Furio Focolari non hanno dubbi: “La Roma vista con la Spal probabilmente perderebbe a Firenze. Mi aspetto una Roma diversa, consapevole della forza dell’avversario”. Inevitabile non parlare di Florenzi: “Lui non vorrebbe andare via, se dovesse ricominciare a giocare con continuità lui non ci vorrebbe proprio pensare ad andarsene”, dice Guido D’Ubaldo. Ilario Di Giovambattista è sicuro: “Florenzi e Fonseca si sono parlati e penso che il capitano possa restare”.

Capitolo cessione della società. “Per il bene della Roma credo che la soluzione migliore sarebbe che Pallotta e Friedkin si accordassero. Perché se il club giallorosso ha già un’ottima struttura, in questo modo potrebbe diventare ancora più grande“, ammette Alessandro Austini. Carlo Zampa conclude con una ‘richiesta’: “Da Babbo Natale vorrei un grande presidente romanista, come Viola o Sensi”.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione.

Il modo in cui Fonseca gestirà la partita di stasera, sia nelle scelte dei giocatori da mandare in campo che nel mantenere ben salda la loro concentrazione prima delle vacanze, ovviamente sposta. Detto questo però qualcosa si può già dire sia sul Fonseca comunicatore che sul Fonseca allenatore. Lo stiamo conoscendo sempre di più. (FRANCESCA FERRAZZA, Tele Radio Stereo 92.7)

Per me Veretout valeva più di 20 milioni già prima che la Roma lo acquistasse dalla Fiorentina. Mancini? Se prosegue la stagione come in questi primi mesi e fa un buon europeo il difensore può valere 40 milioni. Anche Fonseca, che si sta confrontando in un campionato diverso da quello ucraino, sta crescendo nelle considerazioni (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma è abbastanza più forte della Fiorentina in questo momento, tenendo conto anche della condizione mentale delle due squadre. I giallorossi paradossalmente vedono la possibilità di avvicinare addirittura il primo posto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5 - Radio Radio Lo Sport)

Quella di stasera è una partita chiave sia per la Roma che per la Fiorentina. Stasera i giallorossi non possono perdere perché altrimenti smentirebbero tutto quanto fatto finora (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5 - Radio Radio Lo Sport)

Per la Roma la partita di stasera è un’occasione enorme, se si considerano le condizioni della Fiorentina (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5 - Radio Radio Lo Sport)

La Roma è più forte della Fiorentina ma questa sera mi aspetto una gara difficilissima, soprattutto a livello ambientale: il pubblico del Franchi spingerà la propria squadra, immersa in una zona di classifica decisamente pericolosa. Un successo a Firenze, permetterebbe alla Roma di rimanere in scia con le grandi e chissà riaprire quel cassetto del sogno, da troppo tempo rimasto chiuso a chiave (MAX LEGGERI, Centro Suono Sport 101.5 – 1927 On Air – La Storia Continua…)

A Firenze storicamente sono sempre state gare spettacolari e la Roma spesso e volentieri ha disputato grandi partite. Il Franchi è uno stadio nel quale ti esalti anche per la qualità del terreno di gioco. La Roma dovrà fare grande attenzione alla coppia Boateng-Vlahovic: il primo per l'esperienza e la fisicità che sa mettere in campo, il secondo perchè sarà carico a mille dopo il gran gol contro l'Inter. L'assenza di Chiesa agevola certamente i giallorossi. Sono fiducioso, da metà campo in su la Roma ha grandi qualità e possibilità di far male alla difesa viola (GIUSEPPE GIANNINI, Centro Suono Sport 101.5 – 1927 On Air – La Storia Continua…)

E’ un’occasione troppo importante da sfruttare per la Roma. La Fiorentina è in una situazione davvero rimaneggiata (ANGELO DI LIVIO, NSL Radio 90.0 – Tackle)

Penso sia una partita difficile per la Roma. Mi rifiuto di pensare che Montella, che ha collezionato sconfitte a ripetizione, possa ricominciare a perdere dopo aver dato la sensazione di voltare pagina. Serve una Roma più presente rispetto a quella vista con la Spal, altrimenti ne verrà fuori un pareggio (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Florenzi e Fonseca si sono parlati e penso che il capitano possa restare (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Santon si è fatto male, Spinazzola non sta giocando per problemi fisici e Florenzi ha risposto presente. Lui non vorrebbe andare via, ci ha pensato solo perché non ha trovato abbastanza spazio in campo. Se dovesse ricominciare a giocare con continuità lui non ci vorrebbe proprio pensare ad andarsene (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Per il bene della Roma credo che la soluzione migliore sarebbe che Pallotta e Friedkin si accordassero. Perché se il club giallorosso ha già un’ottima struttura, in questo modo potrebbe diventare ancora più grande (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Florenzi? A Firenze me ne parlano come una cosa certa. Il giocatore della Roma è un obiettivo primario della Viola, non è escluso che possa finirci a gennaio: un prestito secco per non perdere l'opportunità della Nazionale (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

Da Babbo Natale vorrei un grande presidente romanista, come Viola o Sensi, in grado di dare non solo possibilità alla società ma anche uno spirito. Ormai il proprietario è un desaparecido (CARLO ZAMPA, Nsl Radio, 90.0, Tackle)

La Roma vista con la Spal probabilmente perderebbe a Firenze. Mi aspetto una Roma diversa, consapevole della forza dell’avversario (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)

I punti di stasera sono fondamentali per dare distacco alle altre nella corsa al 4° posto. Lo stadio può diventare un'arma a doppio taglio per la Fiorentina perché potrebbe arrivare qualche fischio se la Roma cominciasse bene la partita (FABIO PETRUZZI, Nsl Radio, 90.0, Tackle)

Passa un po’ sottotraccia ma è pesante l’assenza di Kluivert, fondamentale nelle partite fuori casa. La Fiorentina può puntare sul contropiede, ma ce la vedete la Roma che abbocca? (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Mattino Sport e News)