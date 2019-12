FOCOLARI: "Fonseca ha fatto dei miracoli considerando gli infortunati" - TORRI: "Alla Roma serve un centravanti per il futuro"

La Roma arriva alla sosta e si iniziano a tirare le prime somma sulla stagione disputata fino a questo momento. In particolare la rinascita dei giallorossi è iniziata con l'arrivo di mister Fonseca, che è il vero protagonista di questa squadra. "Fonseca mi piace, è un allenatore pragmatico e ha messo i giocatori in condizione di esprimere le loro qualità" dice Fernando Orsi.

In queste giornate però, in cui il campionato si è fermato per le vacanze natalizie, ad occupare grande rilievo è la questione stadio. La sindaca Raggi non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito nel suo discorso di auguri ai vari giornalisti, e come sottolinea Alessandro Austini: "La storia dello stadio purtroppo è finita in un nuovo vicolo cieco politico. C'è il timore che qualcuno possa creare ostacoli nel percorso di votazione".

Anche la Roma può pensare in grande: l’ha dimostrato sul campo, ha grandi potenzialità. Fonseca ha sbagliato solo il primo mese. Un po’ per necessità un po’ per scelte è venuta fuori un’alchimia quasi perfetta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se la Roma finisse il girone d'andata a -4 punti dalla capolista, allora rientrerebbe nella corsa scudetto. Fonseca mi piace, è una sorpresa in positivo. La Roma ha fatto ricredere in tanti, me compreso (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Per rientrare in zona scudetto la Roma deve vincere lo scontro diretto con la Juventus, deve avvicinarsi di più perché ora 7 punti sono tanti. Fonseca mi piace, è un allenatore pragmatico e ha messo i giocatori in condizione di esprimere le loro qualità (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Fonseca ha fatto dei miracoli soprattutto considerando gli infortunati. Per adesso sta incidendo in maniera impressionante (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Alla Roma serve un centravanti per il futuro. Se riesce deve anticipare questo processo. Anche se i primi periodi si siederà più in panchina e farà il vice Dzeko se io fossi nella Roma ci penserei bene (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La storia dello stadio purtroppo è finita in un nuovo vicolo cieco politico. Se non viene fatto un annuncio significa che la politica sta aspettando i momento giusto per utilizzare la questione stadio come “carta vincente”. Oppure c’è il timore che qualcuno possa creare ostacoli nel percorso di votazione e la Raggi non si può permettere di far votare la delibera e non farla passare (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo 92.7)