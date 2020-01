Il Torino è sceso in campo per il primo allenamento dell'anno in vista della partita contro la Roma in programma domenica sera alle 20:45 allo stadio Olimpico. La squadra agli ordini di Mazzarri ha iniziato la seduta con il riscaldamento sul campo secondario, per spostarsi sul campo principale dove ha svolto esercitazioni a tema, concludendo il tutto con una partitella a campo ridotto. I granata torneranno in campo domani.

(torinofc.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE