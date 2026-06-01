Venturino saluta la Nazionale. Ora l'intervento al tendine

Rientro alla base anticipato per Lorenzo Venturino, in questi giorni a Coverciano con la Nazionale: per sostituirlo il ct Baldini ha inserito nella lista Tommaso Berti (Cesena). L'esterno offensivo, nato e cresciuto nel settore giovanile del Grifone, è alle prese con un fastidio al tendine rotuleo che si sta trascinando ormai da un po' di tempo. (...) Dovrà cosi rinviare il suo esordio in maglia azzurra, a Coverciano ha lasciato gli amici Ekhator, Fini e Lipani, tutti lguri e genoani. Venturino, che ha esordito in Serie A nel 2025 a 18 anni e un anno fa segnò una doppietta al Bologna nell'ultima gara del campionato, è reduce dal prestito alla Roma e nei prossimi giorni si deciderà il suo futuro, che si intreccia con quello di Baldanzi, a sua volta in prestito dalla Roma al Genoa. Per entrambi è previsto un diritto di riscatto da parte dei club in cui hanno giocato negli ultimi sei mesi: 10 milioni per Baldanzi, 7 per Venturino. Le voci in arrivo dalla Capitale indicano una volontà della Roma di non esercitare il proprio diritto, con un ritorno quindi di Venturino a Genova. (...) Certo il problema al tendine nell'ultimo periodo lo ha un po' frenato ma dopo l'intervento è pronto a ripartire. A volerlo è anche il Como, che aveva già provato a prenderlo un anno e mezzo fa, prima che rinnovasse il suo contratto con il Genoa. E adesso Fabregas ci sta facendo un pensierino, soprattutto nell'ottica di inserimento di giocatori giovani italiani nella squadra lombarda in vista della Champions. De Rossi, dal canto suo, si prepara a riaccoglierlo, anche se le caratteristiche di Venturino non sembrano molto adatte al modulo del tecnico.

(Il Secolo XIX)