Staff e non solo: Ryan ha già l'agenda piena

L'atmosfera che oggi si respira a Trigoria é simile a quella che Roma vive nel mese di agosto: dopo il "rompete le righe" post Verona, al Bernardini era rimasto soltanto

Massara, operativo fino a venerdì. In attesa che gli subentri D'Amico, tutte le questioni sono state congelate. La composizione dello staff tecnico, la rivisitazione del comparto medico, Il settore giovanile e persino l'ufficializzazione delle date del ritiro: tutto sospeso, nell'attesa che Ryan Friedkin faccia di nuovo rotta su Trigoria e riprenda in mano tutti i discorsi accennati con il tecnico. Ieri è stato il Dortmund ad annunciare la data dell'amichevole di cui si parla ormai da una settimana: il 15 agosto, alle 17.30, il Signal Iduna Park ospiterà il match tra Borussia e Roma. Sarà l’ultimo impegno del giallorossi prima dell'inizio della Serie A, in programma nel weekend del 22 e 23 agosto. Quando il tenutario del club tornerà, verrà definito l'ingresso del nuovo medico sociale, che dovrebbe essere Del Vescovo, e il nuovo responsabile del settore giovanile, con Frara ancora favorito. Nel frattempo, è in uscita il match analyst Marasciulo, arrivato con Ranieri nel novembre del 2024: la gasperinizzazione dello staff tecnico proseguirà con inserimento di un nuovo professionista in questo campo e anche di un altro preparatore come Alessandro Pilati, con il quale Gasp ha già lavorato al Genoa. Nei prossimi glomi saranno ufficiali anche le date della seconda parte del ritiro in Galles, dal 30-31 luglio, e dovrebbe essere definito anche il nuovo sponsor per le divise d'allenamento.

(corsport)