Soulé non è più insostituibile: a Trigoria cercano acquirenti e corteggiano Greenwood

Da imprescindibile a sacrificabile. Il passo per Soulé, forse, è stato troppo breve. Una prima parte da protagonista con sette gol e sette assist e un 2026 troppo brutto per essere vero. La pubalgia lo ha frenato per quaranta giorni e negli ultimi due mesi di campionato non è riuscito a tornare ai livelli di inizio stagione. Un calo drastico che non gli ha neanche permesso di entrare nella lista dei convocati per il Mondiale ed ora si ritrova nella lista dei possibili sacrificati. L'argentino a bilancio pesa 20 milioni di euro e per generare una plusvalenza utile, D'Amico dovrà provare a venderlo per almeno 30/35. Al momento nessun club ha fatto concreti passi in avanti, l'Aston Villa si è fermato ai primi sondaggi esplorativi. Discorso simile per il Bournemouth e per alcuni club tedeschi. Matias ha estimatori in giro per l'Europa ma prima a Trigoria si aspetta l'ufficialità del nuovo ds, poi verranno intavolate le trattative sia in entrata che in uscita. [...] Per Gasperini, però, non è tra gli incedibili, ammesso che nella Roma ce ne siano. In caso di buona offerta può partire e a Trigoria sono in attesa, il 30 giugno si avvicina e la quota da raggiungere per le plusvalenze sfiora i 60 milioni.

Può salutare dopo appena due stagioni anche perché l'obiettivo è di rinforzare la batteria di trequartisti/ali e lo spazio rischia di ristringersi. L'amico Dybala va verso il rinnovo e sulla sua mattonella il sogno rimane Greenwood. Nessun contatto col Marsiglia, ma solamente con l'entourage. Il club francese è costretto a vendere, ma non intende abbassare la richiesta da almeno 50 milioni. Su di lui c'è anche il Fenerbahce oltre ad alcune squadre arabe, destinazioni che però non convincono il giocatore che ha voglia di Champions. Dall'altra parte il preferito rimane Summerville, occhi anche su Tzolis, Sauer e Pepê. Fasce da ritoccare anche a centrocampo. Tanto lavoro per D'Amico che dovrà inizialmente pensare a vendere. Sulla lista dei cedibili c'è anche Ziolkowski che interessa in Premier League: la richiesta è di circa 20 milioni. E la stessa agenzia del polacco ha offerto Jashari del Milan. Valutazioni in corso.

(Il Messaggero)