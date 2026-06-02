Roma batti il cinque. Il piano: i trequartisti, l'esterno, Scamacca e l'erede del titolare che verrà sacrificato

Il target Wesley-Malen quello citato pubblicamente da Gasperini per urlare al

mondo che la Roma farebbe meglio a comprare bene anziché comprare tanto, nasconde in realtà una precisa indicazione di mercato. L'alchimista che nove giorni fa ha completato la pozione magica della Champions vorrebbe rinforzare soprattutto due reparti: le fasce e l'attacco. Frecce come Wesley, o marziani in grado di far la differenza sotto porta in stile Malen, per intenderci. Profili del genere potranno far compiere alla sua squadra il definitivo salto di qualità. Sugli esterni Gasp intende tornare a sviluppare un gioco incisivo, brillante ed efficace, dalla trequarti in su invece si aspetta quegli spunti che non sono mai arrivati con Ferguson, Venturino, Vaz e Zaragoza. [...] Dopo un colloquio con Ryan Friedkin, Gasp è stato come al solito schietto: ha chiesto i rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala per porre basi solide proprio nelle due zone del campo finite sotto la sua lente d'ingrandimento tattica. E poi ancora: un altro esterno titolare, destro per abbinarlo al turco e anche per portare quest'ultimo nella linea di difesa, oppure sinistro per spostare Wesley sulla corsia dove dovrebbe trovarsi meglio o magari per permettergli di rifiatare. Dodo, Zappacosta e Carlos Augusto sono nomi piuttosto graditi. La Roma monitora con attenzione anche la situazione di Malacia, che ha il contratto in scadenza con il Manchester United. Poi c'è l'attacco, dove la fantasia vola. Due tra Alajbegovic, Brandt, Nusa, Greenwood e Summerville, soprattutto se Soulé dovesse essere sacrificato, rinforzerebbero l'attacco aggiungendo dribbling, centimetri e soprattutto gol. Alajbegovic ha già aperto al trasferimento ed è valutato 25 milioni di euro dal Bayer Leverkusen, per Nusa del Lipsia ne servonono almeno 30, stessa cifra che potrebbe liberare Summerville dal West Ham. Brandt, come abbiamo raccontato ieri, può liberarsi a zero ed è già in contatto con Malen. Greenwood, il calciatore che forse entusiasma maggiormente il tecnico per curriculum e pedigree costa oltre 40, il Marsiglia, però, ha esigenza di far cassa. Anche la Roma dovrebbe monetizzare, possibilmente al 30 giugno per risolvere una volta per tutte l'annosa questione del settlement agreement con la UEFA. l'alternativa sarebbe rimandare la scadenza di un anno, ma sarebbe come operare per un'altra stagione con un peso sulle spalle. Dicevamo di Soulé, che piace molto a Dortmund, Aston Villa e Bournemouth, ma anche Koné ha tanto mercato sopranno in Italia. Mentre Ndicka garantirebbe il maggior guadagno essendo arrivato nella Capitale da svincolato. Vaz e Dovbyk, infine, potrebbero far posto a un'altra punta. Fosse per Gasp non ci sarebbero dubbi sull'alter ego di Malen: Gian Piero accoglierebbe a braccia aperte Scamacca, valutato almeno 25 milioni, con il quale ha un feeling speciale. Come insegna la vicenda D'Amico, trattare con la Dea è sempre arduo. Ma le volontà dei singoli contano. E per Scamacca giocare la Champions a casa avrebbe un sapore a dir poco speciale.

(corsport)