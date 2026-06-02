Per la fascia primi contatti con Dodo: su Greenwood c'è anche il Fenerbahce

Le fasce come priorità assoluta del mercato. In attesa dell'annuncio di Tony D'Amico come nuovo ds, la Roma non rimane ferma e sta seguendo le indicazioni di Gasperini. L'obiettivo è lavorare sugli esterni dove nelle ultime ore è salita con forza la candidatura di Dodo della Fiorentina. Il brasiliano è in scadenza 2027 e in rottura con l'ambiente viola, ieri primi contatti tra i due club. Dodo si è offerto alla Roma e ha gia parlato con alcuni giocatori giallorossi. Il prezzo si aggira sui 15 milioni e il profilo non dispiace a Gasperini in un'ipotetica coppia verdeoro con Wesley. Anche lo stipendio sarebbe ampiamente alla portata. Ben altre cifre servono per arrivare a Mason Greenwood, il grande obiettivo di mercato di Gasp. Il Marsiglia ha accumulato perdite nette pari a circa 157 milioni e ha bisogno di plusvalenze

immediate per non rischiare di essere esclusa dalle coppe. Un fattore che favorisce la corsa all'attaccante inglese, valutato 55 milioni e cercato in queste ore anche dal Fenerbahce. Greenwood preferirebbe la Roma avendo la certezza di giocare la Champions (i turchi devono affrontare i preliminari) e lo ha fatto sapere tramite il papà-agente. Nuovi arrivi sono previsti anche nello staff tecnico: si avvicina Alessandro Pilati (ex Genoa) come nuovo preparatore atletico.

(gasport)