L'attesa per D'Amico ha due spiegazioni

Tra oggi e domani è attesa la fumata bianca per il nuovo diesse. Il club ha scelto Tony D'Amico, l'uomo mercato con il quale Gasp ha concluso il suo ciclo all'Atalanta, conquistando l'Europa League del 2024. Dopo l'addio di Massara (...) la proprietà ha puntato su un dirigente che conosce bene il tecnico, augurandosi che quel "bisogna essere un tutt'uno coni direttori sportivi andando in sinergia" cioè l'invito esplicito di Gian Piero a individuare una figura compatibile - possa davvero concretizzarsi. L'attesa di questi giorni ha una duplice spiegazione: una forma di rispetto nei confronti di Massara (non si voleva annunciare il suo successore a stretto giro) e il contratto di D'Amico con la Dea ancora formalmente da chiudere. Il cerchio sta per chiudersi.

(corsport)