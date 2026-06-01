La Roma ha scelto Cardiff A Ferragosto a Dortmund

Il fresco del Galles dopo il caldo di Trigoria. La Roma ha deciso ieri la sede della seconda parte del ritiro che anticiperà la Champions. E la scelta è ricaduta su Cardiff e sul WRU National Centre of Excellence, il centro sportivo che solitamente ospita la prestigiosa nazionale di rugby e che si trova a circa 20 chilometri dal centro città.

Una struttura all'avanguardia e lontana da occhi indiscreti che ha avuto l'approvazione di Gasperini e nella quale la Roma si allenerà tra fine luglio e i primi di agosto. E in quei giorni saranno anche organizzate delle amichevoli in loco (una dovrebbe essere col Brighton di Ferguson). Un'opportunità che ad esempio era risultata difficile quando erano state vagliate sedi in Austria e Germania. La Roma si radunerà a Trigoria il 13 luglio e dopo circa due settimane partirà per il Galles, mentre a Ferragosto è prevista la sfida al Borussia Dortmund al

Signal Iduna Park.

(gasport)