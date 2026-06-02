Inter: se Bisseck parte c'è l'ipotesi Ndicka

La ristrutturazione della difesa comincia da un muro maestro: l'Inter ha scelto Oumar Solet per rinforzare il reparto svuotato dal commiato di Acerbi, dal rinnovo non certo di de Vrij e dalla possibile uscita di Bisseck, che ha diversi pretendenti tra i quali il Bayern. Nelle riunioni con la società Chivu è stato chiaro: serve un potenziale titolare, ma a fronte di una nuova partenza gli arrivi di qualità devono essere due. Ecco perché Marotta e Ausilio continuano a tenere i contatti accesi con l'entourage di Evan Ndicka, fresco di qualificazione alla Champions League con la Roma. [...] L'ivoriano parteciperà al Mondiale, pur essendo convalescente da un infortunio. Ndicka sarebbe la rifinitura sul nuovo bunker di Chivu. Era stato considerato dall'Inter già un mese fa, quando sembrava vicino l'addio di Alessandro Bastoni. Ma resta nel mirino come possibile sostituto numerico di Bisseck. Naturalmente però molto dipenderà dalle richieste della Roma, che ha bisogno di produrre plusvalenze a raffica entro il 30 giugno e sta cercando di strappare condizioni convenienti per i giocatori più sacrificabili: l'altro è Koné, pure cercato a più riprese dall'Inter, valutato 50 milioni di euro. Per avere Ndicka potrebbero bastarne 30, che sarebbero salutari per il bilancio del club.

(gasport)