Il mese verità per la Roma. Dopo le cessioni caccia a tre colpi

Scatta il mese della verità per la Roma. La seconda stagione di Gasperini che coincide anche con quello che, soprattutto nella pianificazione, sarà il nuovo corso della proprietà Friedkin. Da oggi, con l'inizio di giugno, la società giallorossa avrà alcuni appuntamenti cruciali per migliorare la rosa secondo le indicazioni che Gian Piero ha dato, già da qualche settimana. (...) La prima scadenza, la più vicina, è l'insediamento del nuovo direttore sportivo: a ore è atteso il comunicato dell'incarico a D'Amico che prenderà il posto di Massara. (...) Il primo step per D'Amico: i rinnovi dei tre giocatori in scadenza che Gasperini vuole confermare nell'organico della prossima stagione: Dybala, Pellegrini e Celik. Il quarto, El Shaarawy che ha salutato con il gol di Verona, è l'unico lasciato libero da Gian Piero di trovarsi una nuova sistemazione. Gli altri tre, a meno di sorprese dell'ultima ora, resteranno in giallorosso. (...) Si aspetta che i manager dei calciatori inseriti nella lista dei possibili partenti presentino al direttore sportivo offerte che permettano al club giallorosso di portare nel forziere dei Friedkin le necessarie plusvalenze richieste dal Financial Fair Play. Da Ndicka a Koné, da Pisilli a Soulé. Morrow e

Lombardo si stanno intanto dedicando da fine campionato ai conti per definire la cifra esatta che, comprensiva di sanzione, possa permettere alla Roma di dedicarsi subito ai nuovi acquisti, a partire dal primo luglio. La cifra sarà inferiore ai 60 milioni.

Così poi Gasperini potrà essere accontentato. Con due esterni d'attacco di primo piano e un giocatore di fascia per il centrocampo. Il resto, sarà fatto tutto più avanti.

(corsera)