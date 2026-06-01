Greenwood prima scelta della Roma

Rieccolo. Rino Gattuso domani dovrebbe firmare il contratto che lo legherà alla Lazio come nuovo allenatore. Accordo fino al 2028 da 1,7 milioni a stagione con opzione per una terza stagione. La prima mossa dell'ex ct della nazionale italiana da tecnico biancoceleste prevede la blindatura dei gioielli della squadra. Motivo per cui la Lazio proverà a resistere agli assalti per capitan Mattia Zaccagni (piaceva al Marsiglia) e al centrale Mario Gila (cercato da Napoli, Milan, Juve, Atletico Madrid e Bournemouth); mentre va seguita la vicenda riguardante Alessio Romagnoli. Il centrale classe 1995 resta nel mirino dell'Al Sadd, che è pronto a tornare alla carica per portarlo in Qatar. (...) Filtrano smentite invece sulle indiscrezioni relative all'interesse con relativa offerta da 450 milioni da parte del gruppo JP Morgan per l'acquisizione della Lazio, che non è in vendita da parte del presidente Lotito. Da una sponda all'altra del Tevere, dove la Roma sogna in grande dopo il ritorno in Champions League. La prima scelta come esterno offensivo è Mason Greenwood del Marsiglia; mentre come terzino piace il brasiliano Dodò (Fiorentina). Intanto i giallorossi sono in chiusura per i rinnovi di Mancini, Cristante e Pellegrini (con ingaggio dimezzato) fino al 2029; mentre Dybala viaggia verso il prolungamento biennale con notevole riduzione dello stipendio dagli attuali 8 milioni più bonus a 2,5 milioni annui più premi. In uscita da Trigoria Ziolkowski (piace al Nottingham Forest), Dovbyk (si cercano acquirenti) e Ferguson (rispedito al Brighton). (...) Il Genoa punta a rilevare a titolo definitivo il trequartista Baldanzi dalla Roma (riscatto fissato a 10 milioni e contratto fino al 2030 per il calciatore). (...)

(Tuttosport)