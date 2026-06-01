Florenzi: "Andare in Champions per la Roma deve diventare la normalità"

Intervistato da La Repubblica, Alessandro Florenzi ha commentato il ritorno della Roma in Champions League, soffermandosi sulle prospettive future del club giallorosso. L’ex numero 24 romanista ha parlato dell’importanza di rendere la qualificazione alla massima competizione europea una consuetudine, esprimendosi inoltre su Gian Piero Gasperini e su Donyell Malen. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni.

La Roma è tornata in Champions. Come andrà?

"Le prospettive sono rosee. Bisogna godersi quello che verrà, senza cercare cose che possono intralciare un percorso incredibile. Andare in Champions per la Roma deve diventare la normalità, non una novità. Io su quel palcoscenico ho vissuto momenti che porterò sempre con me: la semifinale con il Liverpool, il gol al Barcellona…".



A Malen sono bastati 5 mesi per fare 15 gol.

"Un exploit fantastico. Mi fa impazzire il suo primo stop orientato, sempre verso la porta".



Gasperini si è scontrato con Ranieri e ha avuto la meglio.

"Cose loro, non voglio mettermi in mezzo. Sono abituato a lavare i panni sporchi in famiglia".



Ma Gasp può ripetere il percorso di Bergamo?

"Penso di sì. Dalla sua ha una città intera pronta a sostenerlo".

(La Repubblica)