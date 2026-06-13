Cessioni, il tesoro

Un tesoretto. Che già supera i 20 milioni di euro, ma la quota è destinata a salire nelle prossime settimane. Probabilmente non basterà a risolvere il "fattore plusvalenze" legato al Settlement Agreement firmato con la Uefa, però i movimenti minori stanno aiutando a sistemare il bilancio a Trigoria. L'ultima pompata alle casse è arrivata dalla cessione di Baldanzi, che verrà riscattato dal Genoa di De Rossi in cambio di 9,5 milioni dopo il prestito di sei mesi. Si tratta di un altro addio dopo aver salutato Saud (3,5 milioni) e Sangarè (4,5 milioni), rimasti rispettivamente al Lens e all'Elche. Non solo. Con la salvezza del Basaksehir è scatta-to l'obbligo di riscatto fissato a 2,8 milioni per il cartellino di Shomurodov. (...) Ma alla fine anche Bove e Calafiori, due prodotti del settore giovanile giallorosso, stanno portando in dote altro cash. B(...) Per Bove, dopo il malore, la Roma ha attivato l'iter per il riconoscimento dell'indennizzo assicurativo: la cifra stimata sarebbe compresa tra i 10 e i 15 milioni. Capitolo Calafiori. Sono pronti da incassare 6,5 milioni di euro grazie all'accordo transattivo raggiunto con il Basilea davanti al Tas di Losanna (...)

(corsport)