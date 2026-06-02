Borussia e Aston Villa su Soulé: la Roma chiede 40 milioni

Il futuro di Matias Soulé può davvero essere lontano da Roma. L'argentino non è ufficialmente sul mercato, ma il club lo considera cedibile davanti a un'offerta importante. La seconda parte della sua stagione, condizionata dalla pubalgia, non ha

rendimento, meno spazio nella Roma che si è andata a prendere la Champions League. E così il numero 18 é diventato uno dei nomi su cui a Trigoria si può ragionare. Il contesto pesa. La Roma deve fare cassa entro il 30 giugno per il settlement agreement e, allo stesso tempo, vuole intervenire nel reparto offensivo con nuovi esterni più vicini alle richieste dell'allenatore. Da Greenwood a

Summerville, il profilo è ben definito. E Soulé, per età e profilo, è uno di quei giocatori che possono garantire una plusvalenza utile senza intaccare i pilastri della squadra. I primi movimenti sono già iniziati. Il Borussia Dortmund ha avviato contatti preliminari per capire la fattibilità dell'operazione. Perché anche in Premier League, l'argentino piace molto: Brighton e Aston Villa hanno già parlato con l'entourage del giocatore in vista dell'estate. Nessuna trattativa è ancora entrata nella fase decisiva ma il mercato attorno a Soulé si sta muovendo. La soglia, in casa Roma, resta alta: per iniziare a trattare serve una proposta importante, nell'ordine dei 40 milioni di euro. È quella la cifra che permetterebbe al club di fare cassa e plusvalenza e considerare davverc la partenza del giocatore. Fino a quel momento,

Soulé resta un giocatore importante della rosa. Ma in una estate cosi delicata, il suo nome è uno di quelli da seguire più da vicino. Anche dopo il 30 giugno.

(La Repubblica)