Wesley squalificato. N'Dicka ko, Koné spera

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Un ultimo sforzo prima del rompete le righe. Gasperini è pronto, da domani, a dirigere l'ultima settimana di allenamenti prima della fine del campionato, con gli occhi puntati sui giocatori a rischio per il Verona. N'Dicka è stato costretto al cambio nel primo tempo per un problema al flessore: smorfia di dolore e sensazioni non buone. Con anche un occhio rivolto al Mondiale sembra difficile vedere l'ivoriano al Bentegodi. Da sciogliere i nodi su Koné e Pellegrini, che ieri non sono andati neanche in panchina. Il francese ha avvertito un problema nella rifinitura e ha dovuto dare forfait, ma Gasp proverà un difficile recupero in questi giorni. Il numero 7 era invece tornato ad allenarsi in gruppo mercoledì scorso, non riuscendo però a trovare le giuste sensazioni per essere a disposizione con i biancocelesti. Da capire se con un'altra settimana di lavoro smaltirà il problema. Chi sarà sicuramente assente in Veneto è Wesley: il brasiliano è stato espulso nel parapiglia con Rovella e salterà il match per squalifica.