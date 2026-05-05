Wesley domina la fascia: meglio di Cafu e Maicon. Gasp vede la Champions

Era arrivato tra lo scetticismo dei tifosi. Venticinque milioni di euro per uno sconosciuto. Per di più brasiliano. Un giocatore pescato nella patria del calcio, certo. Ma pur sempre da un campionato che alla Roma ha regalato tanto campioni (Falcao, Aldair, Cafu) che formidabili bidoni (Renato, Andrade, Fabio Junior). Wesley fa ufficialmente parte della prima categoria. La conferma, l'ennesima di questa stagione, è arrivata ieri sera sotto i riflettori dell'Olimpico. Contropiede romanista, palla che scivola da destra a sinistra con i difensori della Fiorentina in cronico ritardo e tiro a giro sul secondo palo del nazionale verdeoro. Secondo gol e partita chiusa al minuto diciassette. Non male, specie per chi all'inizio del campionato veniva presentato come un potenziale talento, ma con lacune tecniche ancora da colmare. Ci ha pensato Gasperini. Emergenza e buona sorte. Quando il tecnico si è trovato senza alternative a sinistra — Angelino ai box, Tsimikas mai convincente — ha chiesto al ventiduenne Wesley di reinventarsi. (...) Il brasiliano ha già superato i connazionali Cafu e Maicon in termini di reti. Cinque gol contro i quattro a testa collezionati dai predecessori negli anni roman-sti. Meglio di lui fece solo Amantino Mancini con otto gol in cam-ionato alla prima stagione. (...) Nel frattempo ha già raddoppiato il suo peso. Con il Manchester City che già guarda dalle parti di Trigoria. Si vedrà, perché ora la classifica per Gasp si fa interessante. La Juventus quarta è a un punto, il Milan terzo a tre. Bene, beniss-mo. Se non fosse per gli scontri diretti. (...)

(La Repubblica)