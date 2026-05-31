Vucinic: "La stagione della Roma è stata altalenante ma hanno raggiunto l'obiettivo. Il gol al Real Madrid momento indimenticabile"

L'ex attaccante della Roma, e attuale commissario tecnico del Montenegro, Mirko Vucinic, ha rilasciato un'intervista al quotidiano in cui ha parlato anche della stagione della Roma. Ecco alcune delle sue parole.

[...] Luciano Spalletti è l'allenatore che conosce più di tutti: avete condiviso tre stagioni alla Roma e con lui in panchina ha eliminato il Real Madrid dalla Champions League con un gol al 92'... "È sicuramente uno dei momenti impossibili da dimenticare! Con Spalletti ho vissuto stagioni splendide: porto con me dei bellissimi ricordi degli anni in cui abbiamo lavorato insieme"

[...] Chi si è meritato la Champions League è la Roma... "La stagione è stata altalenante, ma alla fine hanno raggiunto l'obiettivo principale, tornare in Champions League, ed è questo ciò che conta di più per il club e per tutti i tifosi" [...]

(gasport)