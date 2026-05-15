Vittoria della Curva Sud, alla Nord non cambia nulla. Che farà adesso Sarri?

Uno stadio anomalo per il derby. Roma e Lazio alla fine si sfideranno domenica alle 12. Non ci saranno i tifosi biancocelesti, che disertano l'Olimpico da mesi (ha fatto eccezione la finale di Coppa Italia con l'Inter) in segno di protesta verso il presidente Claudio Lotito. Ci saranno invece quelli giallorossi, che avevano annunciato la loro mancata partecipazione in caso di partita al lunedì sera. (...) Pure la Roma si era esposta con un comunicato, per supportare i propri sostenitori. «Per noi laziali invece non cambia nulla — ha spiegato Gabriele Puliti, figlio di Felice, portiere del primo scudetto della Lazio —. I tifosi biancocelesti non sarebbero entrati indipendentemente dal giorno della partita e penso che sia importante che si sappia perché la protesta va oltre anche ai confronti quotidiani che ci sono con i cugini e a un appuntamento importante come il derby. (...) A proposito di biglietti: proprio in seguito alla protesta dei laziali è stata autorizzata la vendita dei tagliandi anche nei settori nord della Tribuna Tevere. Quella porzione dell'Olimpico, di solito, durante le stracittadine viene utilizzata come zona cuscinetto per evitare contatti fra le tifoserie. Mercoledì sera Maurizio Sarri aveva annunciato, in maniera provocatoria, la propria assenza in panchina se il derby si fosse giocato di domenica. (...) . Una provocazione che ora il tecnico difficilmente potrà confer-mare. A differenza dei suoi sostenitori, che invece lasciando l'Olimpico (per metà) vuoto lo renderanno anomalo, per un derby.

(corsera)