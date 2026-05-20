Via libera per Koné. La Roma lo sacrifica, l'Inter tenta l'assalto. Il nodo-valutazione

Via libera per Koné. La Roma, infatti, ha ormai deciso che il francese è il "candidato forte" per essere sacrificato sull'altare del Fair Play Finanziario entro il prossimo 30 giugno. Tuttavia, dietro la scelta, oltre le ovvie ragioni economiche, c'è anche altro. Vale a dire valutazioni tecniche e anche alcune incomprensioni con Gasperini. Nelle idee del tecnico giallorosso, in una ipotetica mediana a due, oltre ad un centrocampista più portato alla fase difensiva ce ne vuole un altro con una maggiore predisposizione offensiva e a segnare. Così, avendo già Cristante con certe caratteristiche, il tandem con il francese, in prospettiva, non sarebbe proprio l'ideale. In aggiunta, non può essere trascurato ciò che è accaduto sabato alla vigilia del derby. Koné ha avvertito un fastidio muscolare durante la rifinitura e ha finito per rimanere fuori dalla partita. Non è da escludere che che, magari, con un pensiero al Mondiale, non abbia fatto uno sforzo in più per mettersi a disposizione. Intanto, Gasp l'ha notato...

Koné all'Inter, quindi? Beh, alla luce delle ultime evoluzioni, si puó dire che è uno scenario che sta assumendo sempre più consistenza. Poi, non è scontato che si concretizzi. Le variabili non mancano, infatti. A cominciare dal prezzo. Quanto vuole la Roma per il suo centrocampista? Si parla di non meno di 40 milioni, anzi di una cifra più vicina ai 50, magari da raggiungere con i bonus. Ebbene, per l'Inter è una valutazione adeguata? La premessa è che la scorsa estate, i club nerazzurro aveva, di fatto, acquistato Koné per 35 milioni più bonus. Poi, la Roma si è tirata indietro ed è saltato tutto. E' da capire, quindi, se a distanza di quasi un anno, con 1iruoli che si sono parzialmente invertiti - è la società capitolina che, avendone la necessità, spinge per vendere -, in viale Liberazione accetteranno di spendere una cifra più alta.

Probabile, comunque, che già nei prossimi giorni ci saranno sviluppi in questo senso. Koné e il profilo ideale cercato da Chivu e dall'Inter. Il tecnico rumeno lo aveva già indicato un anno fa e i suoi pensieri non sono cambiati. Nel centrocampo nerazzurro non esiste un elemento con le caratteristiche del francese e prenderlo significherebbe colmare quel vuoto. [...]

(corsport)