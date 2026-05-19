Verso Verona: da oggi in vendita i biglietti solo per i residenti fuori provincia

Non ci sarà alcuna deroga al divieto di trasferta dei tifosi della Roma in vista della gara col Verona di domenica sera. Nessuna apertura straordinaria, nonostante la grande e comprensibile voglia di esodo registrata nelle ultime ore, sia via radio sia via social, dopo la vittoria del derby e la corsa Champions viva. C'è chi ha sperato che la Roma si facesse portavoce di un dialogo con le istituzioni, ma la strada non è percorribile anche considerato quanto accaduto negli ultimi giorni. [...]

Questo non significa però che la Roma sarà sola al Bentegodi. Perché da oggi

scatterà la vendita dei biglietti da parte del Verona, anche relativamente al settore ospiti. E sarà riservata ai residenti fuori dalla provincia di Roma, proprio come successo nelle ultime gare fuori casa.

(corsera)