Verso la Lazio: Ballottaggio Soulé-Pisilli. Julio Sergio a Trigoria

IL TEMPO (G.TURCHETTI) - Dybala e Malen guidano la Roma nella corsa Champions. Gasperini si affiderà alle sue migliori armi offensive per conquistare il derby e per alimentare ancora le speranze di arrivare tra le prime quattro. La Joya è rimasta in campo per cento minuti a Parma e andrà a caccia della prima gioia in una stracittadina. A giocarsi una maglia da titolare saranno Pisilli e Soulé. L'argentino è partito dall'inizio domenica scorsa, mentre questa volta potrebbe toccare al centrocampista azzurro. In questo caso, il numero sessantuno giallorosso dovrebbe far coppia con Koné in mezzo al campo, facendo avanzare Cristante sulla trequarti alle spalle di Malen e Dybala. Pochi dubbi sul resto dell'undici, con Mancini, N'Dicka ed Hermoso in difesa, Wesley a sinistra e Celik sul lato opposto. Torneranno a far parte dei convocati sia Pellegrini che Dovbyk, mentre non sarà a disposizione Zaragoza. Presente all'anteprima del docufilm su Aldair, Mancini è intervenuto a Sky sulla corsa alla Champions:

"Pensiamo a noi stessi. Ora, abbiamo una partita impor-

ante. sappiamo che dobbiamo sbagliare poco e allenarci forte come stiamo facendo". Ieri, poi, Trigoria ha accolto l'ex portiere giallorosso Julio Sergio. "La Roma sta facendo un ottimo campionato e può finire ancora meglio. Gasperini mi piace molto e parlandoci ho anche scoperto una persona disponibile e carina" ha affermato ai canali ufficiali del club giallorosso.