Verso il Parma: ok Malen. Lista d'attesa per gli abbonati

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - La corsa Champions è più viva che mai e la Roma non può che affidarsi a

Malen. Dopo un giorno di gestione, con un lavoro personalizzato che era stato precedentemente programmato, l'attaccante olandese è tornato ad allenarsi in gruppo. E il numero quattordici giallorosso guiderà l'attacco domenica al Tardini con due obiettivi. Portare a casa i tre punti e realizzare il dodicesimo gol in campionato che gli permetterebbe di diventare, insieme a Balotelli, il giocatore acquistato a gennaio ad aver segnato più reti nei primi mesi in Serie A. Continuano ad allenarsi individualmente, invece, Zaragoza e Pellegrini. L'esterno spagnolo è stato fermato da un'infiammazione al ginocchio a ridosso del match con la Fiorentina, mentre il numero sette giallorosso sta recuperando dalla lesione alla coscia destra rimediata con il Pisa. Per Pellegrini appare sempre più complicato strappare una convocazione per domenica. Sarà presente, invece, al derby, sfida che gli ha regalato spesso delle soddisfazioni. Anche Dovbyk non è ancora tornato in gruppo, mentre Gollini si è fermato per un problema alla coscia. Da ieri, intanto, i tifosi hanno la possibilità iscriversi alla «waiting list» per la campagna abbonamenti della prossima stagione. Gli iscritti, che potranno esprimere una preferenza sul settore dell'Olimpico, accederanno alla fase a loro dedicata, che sarà collocata tra quella dei rinnovi e l'eventuale vendita libera.