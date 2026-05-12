Uragano Malen, la punta da record cambia la Roma: in Europa solo Kane come lui

Nessuno come lui. Né in Italia, ma neanche in Europa. Anzi, forse uno che gira al suo livello c'è e si chiama Harry Kane, non proprio il centravanti più scarso della terra. Anche se poi rispetto alla punta inglese Donyell Malen gioca più dentro l'area di rigore avversaria e tira di più in porta. Insomma, le 13 reti segnate dalla punta giallorossa da quando è sbarcato a Roma non sono solo il miglior impatto di sempre nel calcio italiano da quando esiste il mercato invernale, ma anche il miglior percorso in Europa di questa seconda parte della stagione attuale. Come Malen, appunto, solo Harry Kane è riuscito a segnare da metà gennaio ad oggi lo stesso numero di reti, 13. Alle loro spalle con 11 gol la coppia che gioca in Spagna formata dal croato Budimir dell'Osasuna e dal kosovaro Muriqi del Maiorca, due vecchie conoscenze del nostro calcio. [...] Resta però l'impatto devastante dell'olandese, che ha cambiato il volto offensivo della Roma. E se da una parte raggiungere i 17 gol di Lautaro Martinez sarà assai complicato, per vincere nel caso la classifica dei cannonieri della Serie A, l'obiettivo di Malen adesso è allora quello di segnare almeno un altro paio di gol, per raggiungere almeno le 15 reti segnate da Ruud Gullit nel1993/94 con la Sampdoria. Di tutti i calciatori "orange" sbarcati nel calcio italiano, meglio di lui hanno fatto proprio Gullit e il cigno di Utrecht, Marco Van Basten, che con il Milan si è spinto fino a 25 centri stagionali in campionato. Ma Malen si è invece già messo alle spalle gli ultimi due olandesi che avevano lasciato il segno in Serie A: Koopmeiners che con l'Atalanta era arrivato a 12 centri e Zirkzee, che con il Bologna si era fermato invece a 11. Tra l'altro, Malen è anche quello che tra i nuovi arrivati a gennaio ha avuto il miglior impatto in assoluto. In Italia tra le big solo il Milan ha preso un'altra punta, Fullkrug, che ha segnato la miseria di una rete in 18 partite. Ma anche nelle altre leghe nessuno è andato bene come Malen tra i nuovi innesti. In Inghilterra, ad esempio, Semenyo è passato dal Bournemouth al City per oltre 70 milioni, ma ha messo a segno 5 gol in 10 partite di Premier. Non bene anche Brennan Johnson, acquistato dal Crystal Palace dal Tottenham per 41 milioni ma che nelle 7 presenze non ha mai segnato neanche una rete. Meglio, invece, Endrick che al Lione ha segnato 5 reti in 14 partite, Castellanos (4 centri in 12 partite al West Ham) e Lookman (7 gol in 18 partite complessive all'Atletico Madrid). Ma nessuno, appunto, come Malen.

(gasport)