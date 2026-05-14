Ultrà lancia un fumogeno sulla pista dell'Olimpico. I giudici: "Giusto il Daspo"

La procura potrà anche aver archiviato la propria inchiesta, ma il Daspo resiste. Chiamato (con tutta i probabilità) a intervenire sulla data e sull'orario di inizio del prossimo derby, il Tar del Lazio intanto si esprime sul tema dell'ordine pubblico. I giudici della prima sezione ter hanno fatto chiarezza su un episodio registrato durante la stracittadina del 12 novembre 2023: va punito chi accende fumogeni sugli spalti dello stadio Olimpico, peraltro con l'intenzione di lanciarli in campo. Secondo quanto ricostruito dai magistrati amministrativi, il protagonista di questa storia si trovava nel settore Distinti sud est, zona giallorossa, quando è stato pizzicato dalle telecamere a lanciare il fumogeno appena acceso sulla pista d'atletica che corre attorno al campo da gioco. Un episodio ritenuto dai giudici tanto più grave perché avvenuto proprio durante il derby. (...) Prima della sentenza datata 4 maggio, a dicembre il tifoso era stato assolto dal tribunale penale. Ma per il tribunale amministrativo questo non basta a far cadere il Daspo. Nella decisione, le toghe di via Flaminia chiariscono che l'accensione e il lancio del fumogeno resta accertato e non viene smentito dalla sentenza penale. Il fumogeno è stato lanciato verso una zona dove si trovavano steward, forze dell'ordine e fotografi. (...)

(La Repubblica)