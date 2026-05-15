Udinese, Zaniolo: "Se tornassi indietro mi lascerei meglio con la Roma. Club e città mi hanno cresciuto"

SPORTWEEK - Nicolò Zaniolo, ex attaccante della Roma e ora in forza all'Udinese, ha rilasciato un'intervista al settimanale de La Gazzetta dello Sport in uscita nella giornata di domani e tra i vari temi trattati è tornato a parlare del suo rapporto con l'ambiente giallorosso. Ecco un'anticipazione delle dichiarazioni: "Arriva un momento in cui ti guardi allo specchio e dici: ‘Vuoi continuare a essere un ragazzino, oppure dimostrare che hai anche una testa pensante?’. Il calcio mi dava angoscia, ora ho ritrovato il sorriso. Ho fatto tanti errori, ora non sbaglio più”.

Poi continua: “Di pregiudizi sul mio conto ne ho sofferti tanti, ma chi a vent’anni non si è divertito e non ha fatto cavolate? Se tornassi indietro, mi lascerei in maniera meno brusca con la Roma. Club e città mi hanno cresciuto”.