Tutto in bilico

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Il destino di Paulo Dybala è ancora tutto da decidere e si sta trasformando in un intrigo. L'argentino, tornato con il Parma tra i titolari dopo l'operazione al menisco, non sa quale maglia indosserà nella prossima stagione e la vicenda del rinnovo di contratto ha assunto i contorni di una telenovela. Che neanche l'arrivo a Trigoria di ieri del suo agente, Carlos Novel, ha per ora sbloccato. La Joya ha dato mesi fa indicazioni al procuratore di trattare con giallorossi, dando la priorità ad una permanenza nella Capitale e aprendo ad un nuovo contratto dopo il precedente da tre stagioni più una di opzione. Scattata per aver superato il 50% di presenze nei suoi primi tre anni. Da parte del club però non ci sono mai stati segnali di apertura per un prolungamento del rapporto e non è mai stata avviata una vera e propria trattativa tra le parti,

nonostante i pur frequenti contatti telefonici tra l'agente e Ryan Friedkin, oltre ai vari faccia a faccia avuti con il ds Massara. Nelle ultime settimane però in casa Roma è salito in cattedra Gasperini, al quale la proprietà ha dato estrema fiducia per costruire il futuro. E l'idea del tecnico piemontese, ribadita anche allo stesso giocatore, è quella di tenerlo in rosa anche il prossimo anno. "Paulo ha detto una cosa molto precisa sulla sua ultima all'Olimpico contro la Lazio, ha detto "potrebbe". un condizionale. E chiaro che è una cosa che riguarda la società e il giocatore. Io sarei contento di averlo a disposizione un altro anno. Quest'anno l'ho visto veramente bene, purtroppo è stato tre mesi fuori per infortunio. Però questo è un argomento di cui si riparlerà a fine campionato", le parole usate in Emilia da Gasp. Un appoggio fondamentale per portare avanti il matrimonio, per il quale servirebbe comunque un netto taglio dell'attuale ingaggio. Il tema Dybala resta in sospeso in attesa di una decisione definitiva dei magnati di Houston (il ds è ormai esautorato di ogni potere), con il calciatore che nell'intervista post-Parma non ha nascosto la propria stizza per una vicenda che non si risolve. L'argentino sta infatti rivivendo un momento simile a quello del 2022 dopo la fine dell'avventura con la Juventus. Il comunicato della firma con la Roma arrivò soltanto il 20 luglio, a ritiro estivo già iniziato. Il classe 1993 vuole evitare di ritrovarsi nella stessa condizione, ma per ora, oltre all'interessamento del Boca Juniors (l'offerta economica è molto bassa, ma la moglie Oriana e l'amico Paredes lo pressano) e qualche chiacchierata con il Flamengo, non c'è nulla di concreto o definito. Nel frattempo, in attesa di capire quando effettivamente si disputerà il derby, oggi a Trigoria riprendono gli allenamenti per preparare la penultima giornata. Gasperini può sorridere per un'infermeria che si è praticamente svuotata, eccezion fatta per il lungodegente Ferguson e l'acciaccato Zaragoza (è ai saluti). Sono infatti attesi in gruppo Pellegrini e Dovbyk: il primo ha smaltito la lesione di secondo grado alla coscia destra accusata contro il Pisa, mentre l'ucraino ritroverà i compagni dopo

il lungo recupero a seguito dell'intervento per la lesione al tendine della coscia sinistra. C'è bisogno di tutti per lo sprint Champions.