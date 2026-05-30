Totti: «La 10 a Dybala? La deve meritare»

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - «La maglia numero dieci va meritata». Se a dirlo è Totti, è impossibile dubitare.

Ospite del nuovo episodio di Betsson.sport, l'ex capitano giallorosso si è espresso sulla possibilità di vedere il dieci sulle spalle di Dybala: «Dopo tre anni non puoi prendere la dieci, ma devi aver fatto qualcosa di importante per dieci-quindici anni. Dybala può anche prenderla perché lui è un giocatore da numero dieci». Totti è stato interpellato anche sul legame con De Rossi: «Non c'è mai stato attrito, ma massimo rispetto, stima e amicizia. Lui era "Capitan Futuro", ma è stato capitano sotto tanti punti di vista».