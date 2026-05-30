Totti: «La 10" a Dybala? Ancora non se la merita»

«Il dieci non puoi darlo a tutti», così Francesco Totti - protagonista del nuovo episodio di Betsson.sport 'Tutti contro Totti' - ha risposto alla domanda sulla possibilità di vederlo prima o poi sulle spalle di Dybala: «Roma non è Torino. Alla Roma ha giocato quattro anni e la numero dieci te la devi meritare. È un giocatore che può permettersela e mi farebbe piace-re, ma quando la prendi significa che sul campo hai fatto qualcosa di impor-tante. Lo ha fatto ma serve continuità per 10/15 anni».

In attesa di una chiamata da parte dei Friedkin ha ripercorso la sua lunga carriera in giallorosso condivisa con De Rossi: «Non c'è mai stato attrito tra noi due, sempre rispetto, amicizia e stima reciproca. Non ci sono mai stati problemi, sono chiacchiere da bar».

(Il Messaggero)