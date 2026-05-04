Torna Koné, Pisilli avanza sulla trequarti

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Novanta minuti per continuare a sognare. Gasperini è focalizzato soltanto sulla Fiorentina e sa che l'occasione è ghiotta. Il piemontese ritrova Koné dopo un mese di assenza per infortunio, mentre dovrà fare a meno dello squalificato El Aynaoui. Il francese farà coppia in mezzo al campo con Cristante. Tsimikas è a disposizione dopo i fastidi dei giorni scorsi, ma a sinistra sarà confermato

Wesley. Sul lato opposto, invece, la scelta potrebbe ricadere nuovamente su Celik, che si era fermato a Bologna per un lieve problema al flessore, ma senza riportare lesioni. Pochi dubbi in difesa dove Gasp non dovrebbe cambiare il terzetto composto da Mancini - diffidato - N'Dicka ed Hermoso. Dybala sta meglio, ma sembra essere più un'opzione a gara in corso.

Pisilli potrebbe essere avanzato sulla trequarti per completare il tridente con Soulé e Malen. Oggi, intanto, Dovbyk volerà a Turku, in Finlandia, dove si era operato a metà gennaio per risolvere il problema miotendineo alla coscia sinistra, ed effettuerà una visita di controllo con la speranza di ottenere il via libera per tornare ad allenarsi con i compagni.