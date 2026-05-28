Tony e GPG ora vogliono Scamacca

Scamacca resta un nome cerchiato in rosso nei pensieri della Roma. E non da oggi. L'interesse giallorosso

nasce infatti ben prima dell'arrivo di D'Amico alla guida della direzione sportiva. (...) Perché Gasperini avrebbe voluto Gianluca già un anno fa, quando tra i due c'erano stati i primi contatti per provare a vestirlo di giallorosso. Adesso il tecnico è tornato alla carica e il futuro diesse romanista è pronto a lavorare per consegnargli il centravanti fisico, tecnico e dominante. Servono circa 20 milioni più bonus, cifra resa più accessibile da un contratto in scadenza nel 2027 che limita i margini dell'Atalanta. Centravanti ma non solo, Gasp vuole rinforzare anche la trequarti. (...) Greenwood del Marsiglia, Summerville del West Ham, Zirkzee dello United: tutti nomi importanti ed entrati nella lista dei desideri, sarà compito di D'Amico riuscire a capire quale di questi giocatori potrà realmente entrare in orbita giallorossa.

(corsport)