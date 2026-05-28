Tagli a Trigoria: "Se vuoi lavorare lo fai negli store"

Il Centenario si avvicina e la Roma prepara il suo nuovo assetto aziendale. Sempre più vicino al modello americano dei Friedkin. A Trigoria il processo di revisione della struttura aziendale sta entrando in una nuova fase, con effetti diretti anche sul personale.

Secondo quanto filtra, una parte significativa dell'area marketing, legata allo sviluppo commerciale va verso l'esternalizzazione. Una scelta che, in questi giorni, ha aperto una serie di colloqui individuali con diversi dipendenti, ai quali sarebbero state proposte soluzioni alternative all'interno dell'universo Roma. Compreso lo spostamento nei sei Roma Store presenti nella capitale. [...]

L'ultima testa che è saltata è quella di Serena Salvione, ormai ex direttrice dello sviluppo partnership e dei diritti d'immagine dei calciatori. L'ex dirigente del Napoli è stata convocata nei giorni scorsi per formalizzare la separazione dal club giallorosso.

Tra le mura del Fulvio Bernardini è tornato quello che internamente viene definito metodo Usa: licenziamento immediato e riconsegna dei benefit, tra cui l'auto aziendale. [...]

Meno traumatica la separazione da Michael Appiagyei, senior director marketing del club. Alla base della separazione ci sarebbero divergenze con Michael Gandler. [...] Al posto di Appiagyei è pronto ad arrivare Andres Cardenas, manager americano-brasiliano con un profilo internazionale costruito tra sport, media e marketing.

(La Repubblica)