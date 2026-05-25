Super Malen, l'uomo in più e quei 14 gol da Champions

"Meno Malen...". La battuta, piena gioia, liberatoria, è di Gian Piero Gasperini. Colui che Donyell Malen lo ha voluto a tutti i costi. E lui, l'olandese che ha cambiato il volto della stagione. (...) Perché ora la Champions dell'olandese è realtà. E il centravanti l'ha inseguito e poi afferrata con i suoi 14 gol in campionato (più uno in Europa League) in fondo ad un girone di ritorno a dir poco esaltante. La felicità è giallorossa: abita al Bentegodi ed è dipinta alla fine proprio sul volto di Donyell, l'uomo della svolta. (...) Il centravanti riscattato dal club si è preso la squadra sulle spalle e, sfruttando l'intesa perfetta con Paulo Dybala, ha collezionato gol e soddisfazioni in serie, rivelandosi il miglior acquisto del mercato invernale nella storia della Serie A (superato Balotelli) e diventando il terzo olandese col miglior impatto alla prima stagione in Italia dopo Van Basten e Gullit. E adesso Malen, che Gasperini ha apertamente elogiato a fine partita allargando le braccia e festeggiando accanto ai suoi giocatori ("E' sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto per la Roma"), potrà iniziare una stagione dall'inizio con la Roma candidandosi a diventare la nuova bandiera giallorossa in forza del suo contratto fino al 2030. E con Dybala, con cui la società riparlerà da stamattina in chiave rinnovo, c è da scommettere che sarà un nuovo inizio sotto i migliori auspici. (...) Numeri da capogiro per un attaccante che adesso a Roma può scrivere ancora molte altre pagine memorabili: a bordo della Roma

Formula Champions sara lui a spingere sull'acceleratore. A cento all'ora.

(gasport)