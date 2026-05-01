Stop Zaragoza. Forfait Kean per i viola

IL TEMPO (L. PES) - La Roma perde Zaragoza, la Fiorentina dovrà fare a meno di Kean. Due assenze dal peso diverso per Gasperini e Vanoli che continuano a preparare la sfida di lunedì all'Olimpico, che per i giallorossi vale la possibilità di tenere viva la corsa alla Champions. Lo spagnolo dopo l'allenamento di mercoledì ha accusato un'infiammazione al ginocchio e non sarà tra i convocati per la gara contro i viola.

Diversa la situazione in casa Fiorentina. Kean è ancora infortunato alla tibia e il club gli ha concesso un permesso «per motivi familiari» fino al 4 maggio. La compagna dell'attaccante ex Juve sta infatti per partorire. Il centravanti azzurro, infortunatosi il 4 aprile a Verona, ha già saltato tre partite di campionato (contro Lazio, Lecce e Sassuolo) e due di Conference contro il Crystal Palace.

Per il resto Gasperini potrà contare sul rientro di Koné in mezzo al campo dopo il lungo stop muscolare, mentre sarà assente El Aynaoui che sconterà il turno di squalifica derivato dal giallo rimediato a Bologna dove era diffidato.

Dybala ha lavorato ancora stabilmente in gruppo e, rispetto ai minuti finali del Dall'Ara (rientrava in campo dopo un'assenza di tre mesi esatti), lunedì potrebbe giocare uno spezzone di partita decisamente più importante. Attesa nelle prossime ore anche la visita di Dovbyk in Finlandia per ottenere l'ok definitivo e tornare ad allenarsi in gruppo.