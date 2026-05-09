Staffetta in campo tra Dybala e Soulé. La Roma può salutarli

Per alcuni versi, sembra quasi di essere tornati a due estati fa, quando nel ritiro inglese del Saint George's Park Daniele De Rossi era alla prese con una scelta quasi amletica, su chi puntare tra Matias Soulé e Paulo Dybala (anche se lì la scelta era già stata fatta dal club, che aveva deciso di cedere proprio Dybala e di sostituirlo con Soulé). E allora oggi pure Gasperini si ritrova a dover scegliere tra i due argentini, anche se per motivi diversi da quelli di due anni fa. [...] L'assetto che ha annientato lunedì sera la Fiorentina sembra infatti quello a cui il tecnico giallorosso potrebbe affidarsi ancora (con l'unico vero dubbio sull'utilizzo o meno dietro di Gianluca Mancini). Con i due argentini, quindi, a fare staffetta, esattamente come successo contro la Fiorentina, quando Paulo ha dato il cambio a Matias a metà della ripresa.[...] Ed allora in questo momento, a tutti gli effetti, uno tra Soulé e Dybala è quasi di troppo, anche se sembra un paradosso pensarlo. Di fatto, però, proprio a causa dei rispettivi infortuni i due hanno giocato insieme in questa stagione appena 11 partite, per un totale di 714 minuti. Undici partite dove sono arrivati appena tre gol (uno di Dybala al Viktoria Plzen in Europa League e due di Soulé, contro Pisa e Sassuolo in campionato) e due assist (uno a testa). Insomma, una miseria considerano la grande qualità dei due interpreti argentini. [...] Ed allora bisognerà fare delle valutazioni anche su tutto questo per andare a capire cosa succederà poi il prossimo anno. Perché se Dybala è ovviamente in bilico a causa del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, anche la posizione di Matias Soulé non è poi così salda come potrebbe sembrare. Nel senso che se bisognerà fare un sacrificio (anche prima del 30 giugno, in vista del risanamento dei conti per il financial fair play) e dovesse arrivare un'offerta importante per Matias, la Roma la prenderebbe in considerazione. [...]

(Gasport)