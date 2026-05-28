Soulé: "Spero che Dybala rimanga"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Per sei mesi è stato il trascinatore della Roma. Il secondo anno di Soulé nella Capitale sembrava essere quello della consacrazione. "La prima parte e andata molto bene - ha affermato l'attaccante argentino ai microfoni di Tyc sports - Poi, la pubalgia mi ha frenato per un po' di partite, ma ho finito la stagione giocando, che era quello che volevo. Adesso, penso a riposare". Non a caso l'ultimo gol realizzato dall'ex Frosinone risale ad inizio gennaio, nella sfida casalinga con il Sassuolo. Soulé non ha mai nascosto la propria ammirazione per Dybala, ma anche il giovane argentino non conosce il futuro del connazionale: "Vado molto d'accordo con lui, ma non vuole dirmi cosa farà. Quest'anno abbiamo fatto un bel gruppo, prima c'era anche Paredes. Ovviamente averlo con me è bello, ma è una decisione che deve prendere in base a ciò che ritiene migliore". Terminata la stagione, il numero diciotto giallorosso è tornato in Argentina, in attesa di una chiamata di Scaloni per gli Stati Uniti. Soulé, a differenza della Joya, figura nella lista dei cinquantacinque pre-convocati dell'Albiceleste, anche se è poco probabile che il classe 2003 prenda parte alla spedizione per i Mondiali. "So che è difficile, ma c'è sempre una speranza - ha ammesso l'attaccante argentino - Ci sono molti giocatori, c'è una competizione molto grande. Se non verrò chiamato continuerò a lavorare per il futuro".