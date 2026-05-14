Soule o Pisilli: è l'unico dubbio con la Lazio

Negli uffici di Trigoria si lavora per il futuro mentre in campo la Roma prepara il derby. Ieri la ripresa degli allenamenti agli ordini di Gasperini che ha finalmente ritrovato in gruppo Pellegrini e Dovbyk. (...) Lorenzo ha voglia di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella stracittadina come spesso gli è successo negli ultimi anni. Il tecnico lo avrebbe voluto portare anche a Parma, segnale che è in condizione ma è difficile ipotizzare un suo utilizzo dal primo minuto. Un posto sulla trequarti alle spalle del solito Malen - salvo colpi di scena- sarà occupato da Dybala e al suo fianco si giocano ima maglia Soulé e Pisilli. Ad oggi è questo l'unico dubbio di Gasperini che non ha intenzione di stravolgere la formazione vista domenica al Tardini. Matias è parso ancora lontano dalla miglior forma, per questo potrebbe iniziare dalla panchina. (...)

(Il Messaggero)