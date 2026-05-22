Soulé-Dybala dietro Malen: l'assalto alla Champions con il tridente dei sogni

A caccia del sogno Champions con il tridente. Con il meglio che c'è. Trequarti tutta argentina con Matias Soulé e Paulo Dybala e, al centro dell'attacco, lui, Donyell Malen, L'olandese che tutti invidiano alla Roma. Il tecnico Gian Piero Gasperini è pronto a rilanciare l'attacco con il coefficiente di pericolosità maggiore per aggredire subito il Verona e cercare di chiudere la pratica Champions senza affanni. Soulé, da parte sua, potrebbe essere alla sua ultima partita in giallorosso considerato l'interesse dell'Aston Villa fresco di vittoria in Europa League. Ma l'argentino vorrebbe lasciare con un gol che manca ormai dalla seconda giornata di ritorno contro il Sassuolo. Dybala e Malen, invece, sono ormai diventati una coppia affiatata: 2 dei 4 assist della Joya del 2026 hanno propiziato 2 gol dell'olandese contro Torino e Parma, a riprova di come i due abbiano un grande feeling nei sedici metri. E quella di Verona sarà un'altra sfida da vivere insieme per cementare ina sintonia che promette bene anche per la prossima stagione. Del centravanti, poi, si è detto e scritto tanto in queste settimane. Gol, record, obiettivi. Ma c'è ancora molto da raccontare. Perché Malen, con 13 gol in campionato a partire da gennaio, vuole approfittare di questi ultimi 90' della stagione per diventare almeno il secondo olandese con più gol in una stagione in Italia, accanto a Ruud Gullit e alle spalle di Marco Van Basten. Servirà una doppietta a Verona, impresa non impossibile. Poi Donyell partirà per gli Stati Uniti con l'Olanda da giocatore giallorosso, visto il riscatto automatico esercitato per 25 milioni con 4 anni di contratto. Che ora aprono orizzonti nuovi nel segno del centravanti potenziale bandiera futura del club. [...] Con Milan e Parma i due argentini sono partiti titolari alle spalle di Malen. E ora la vetrina di Verona servirà eccome a tutti e tre: al preconvocato per il Mondiale dall'Argentina Soulé per mettersi in mostra, a Dybala per prendersi il rinnovo e all'olandese per i suoi numeri da capogiro. Il tridente è pronto a colpire.

(gasport)